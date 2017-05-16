Хоккей: в «Сибирь» перешел серебряный призер молодежного чемпионата мира

Сергей Барбашев
Сергей Барбашев

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: в команду перешел 24-летний нападающий Сергей Барбашев из владивостокского «Адмирала».


Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».


В клубе уточнили, что этот форвард начинал свою профессиональную карьеру в ЦСКА. Вместе с «армейцами» в сезоне 2010/11 он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. После окончания сезона 2013/2014 переехал во Владивосток. За «Адмирал» Сергей Барбашев провел 4 сезона, сыграв 94 матча в регулярных чемпионатах и 12 — в Кубке Гагарина.


Самым результативным для форварда стал сезон 2013/2014: в 56 матчах он заработал 13 очков. В минувшем чемпионате он проводил на льду в среднем по 10 мин. 31 сек. (в плей-офф 12 мин. 14 сек.).


В 2012 году в составе молодежной сборной России Сергей Барбашев стал серебряным призером чемпионата мира.


В группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте» также сообщается, что контракт, о подписании которого команда договорилась с Сергеем Барбашевым, рассчитан на 2 года.


Ранее клуб подписал контракт с 30-летним нападающим сборной Швеции Патриком Закриссоном и еще с 4 российскими игроками.

Ольга Хмелевская
Фото hcsibir.ru

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