Хоккей: в «Сибирь» перешел серебряный призер молодежного чемпионата мира

Сергей Барбашев

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: в команду перешел 24-летний нападающий Сергей Барбашев из владивостокского «Адмирала».





Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».







В клубе уточнили, что этот форвард начинал свою профессиональную карьеру в ЦСКА. Вместе с «армейцами» в сезоне 2010/11 он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. После окончания сезона 2013/2014 переехал во Владивосток. За «Адмирал» Сергей Барбашев провел 4 сезона, сыграв 94 матча в регулярных чемпионатах и 12 — в Кубке Гагарина.



Самым результативным для форварда стал сезон 2013/2014: в 56 матчах он заработал 13 очков. В минувшем чемпионате он проводил на льду в среднем по 10 мин. 31 сек. (в плей-офф 12 мин. 14 сек.).





В 2012 году в составе молодежной сборной России Сергей Барбашев стал серебряным призером чемпионата мира.





В группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте» также сообщается, что контракт, о подписании которого команда договорилась с Сергеем Барбашевым, рассчитан на 2 года.





Ранее клуб подписал контракт с 30-летним нападающим сборной Швеции Патриком Закриссоном и еще с 4 российскими игроками.