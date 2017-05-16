Стало известно, сколько зарабатывает главный следователь Новосибирской области

Руководитель СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко

Руководство Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области отчиталось о своих доходах за 2016 год.





Как следует из документа, появившегося сегодня в открытом доступе, руководитель СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко за прошлый год заработал 3 млн 151 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом его доход уменьшился на 74 тыс. руб.





В списке имущества Андрея Лелеко — Nissan X-Trail, земельный участок (672 кв. м) и ½ доли квартиры площадью 29,2 кв. м. Второй половиной этой квартиры владеет супруга Андрея Лелеко, доход которой тоже сократился: она задекларировала 759 тыс. руб. Для сравнения: в 2015 году сумма составляла 1 млн 149 тыс. руб. Также супруге главного следователя Новосибирской области и его несовершеннолетнему ребенку принадлежит квартира площадью 90,6 кв. м.







Из заместителей руководителя Следственного управления самый большой годовой доход получил Юрий Чистоходов — 3 млн 684 тыс. руб. Еще двое заместителей задекларировали в среднем по 2,7 млн руб.







Ранее свои доходы за прошлый год обнародовали прокуроры из Новосибирской области. Самым состоятельным из них оказался Новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Рябых.