Стало известно, сколько зарабатывает главный следователь Новосибирской области

Руководитель СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко
Руководитель СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко

Руководство Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области отчиталось о своих доходах за 2016 год.


Как следует из документа, появившегося сегодня в открытом доступе, руководитель СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко за прошлый год заработал 3 млн 151 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом его доход уменьшился на 74 тыс. руб.


В списке имущества Андрея Лелеко — Nissan X-Trail, земельный участок (672 кв. м) и ½ доли квартиры площадью 29,2 кв. м. Второй половиной этой квартиры владеет супруга Андрея Лелеко, доход которой тоже сократился: она задекларировала 759 тыс. руб. Для сравнения: в 2015 году сумма составляла 1 млн 149 тыс. руб. Также супруге главного следователя Новосибирской области и его несовершеннолетнему ребенку принадлежит квартира площадью 90,6 кв. м. 


Из заместителей руководителя Следственного управления самый большой годовой доход получил Юрий Чистоходов — 3 млн 684 тыс. руб. Еще двое заместителей задекларировали в среднем по 2,7 млн руб.


Ранее свои доходы за прошлый год обнародовали прокуроры из Новосибирской области. Самым состоятельным из них оказался Новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Рябых.

Ольга Хмелевская
Фото nsk.sledcom.ru

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