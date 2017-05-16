Новосибирцы стали позволять себе больше хлеба и меньше водки


Водка стала для новосибирцев менее доступной
Водка стала для новосибирцев менее доступной

В 2017 году доходы жителей Новосибирской области стали позволять им меньше водки, сигарет и сливочного масла.


Как сообщает Новосибирскстат, в I квартале 2017 года покупательная способность доходов населения региона упала сразу по нескольким видам товаров. Сильнее всего снижение коснулось сливочного масла: в январе-марте на всю сумму своих доходов среднестатистический новосибирец мог купить 45 кг масла — на 22,4 % меньше, чем в I квартале 2016 года.


Также в этом году доходы новосибирцев позволяют им покупать меньше сигарет (–12,8 %), мороженой рыбы (–8,6 %), молока (–5,2 %) и водки (–2,4 %). Менее доступными стали некоторые виды одежды и обуви, например утепленные куртки для школьников (на 8,8 %) или зимние кожаные ботинки для школьников (на 3 %). Немного не успевали доходы жителей региона и за ценами на бензин, покупательная способность по которому снизилась на 0,3 %.


При этом выросла покупательная способность по капусте (на 37,1 %), сахару (на 18,1 %), яблокам (на 16,7 %), рису (на 14,6 %), репчатому луку (13,1 %), говядине (10,4 %), хлебу из пшеничной муки (на 10,4 %) и подсолнечному маслу (8,7 %). Стали доступнее коммунальные услуги (на 1,3–2,2 %) и бытовая техника: цветные телевизоры на 11,5 %, а двухкамерные холодильники — на 10,2 %. Также доходы стали позволять новосибирцам больше ездить в городских муниципальных автобусах (+5,1 %) и разговаривать по телефону (+1,9 %).


Ранее аналитики РИА Рейтинг пришли к выводу, что в 2016 году новосибирские семьи с детьми заметно разбогатели. У среднестатистической новосибирской семьи с одним ребенком после минимальных трат оставалось 26 924 руб. в месяц, а у семей с двумя детьми — 16 233 руб.


Справка: Покупательная способность доходов населения выражается в количестве какого-либо товара, которое может быть приобретено на всю сумму среднедушевых денежных доходов.

Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова

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