Мэр Локоть решил разбить сквер возле проезда Энергетиков

На этом участке на пр. Энергетиков появится сквер
На этом участке на пр. Энергетиков появится сквер

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разбить сквер на участке у пр. Энергетиков в Ленинском районе города — ранее тут планировали строить АЗС.


Участок более 1 га в микрорайоне «Лесоперевалка» отдали в аренду еще в 1999 году, начать строительство АЗС арендатор земли решил несколько лет назад. Однако власти и местные жители решили сохранить землю для сквера. В этом году прошли общественные слушания, на которых территория леса была перезонирована в зону Р-2, где не предусмотрено строительство зданий, сообщили в пресс-центре мэрии.


«Эта площадка перспективная, идет комплексная застройка, и парк здесь совершенно необходим. Тут традиционно проводятся праздничные мероприятия, гуляния, люди привыкли к этому месту. Сейчас осталось привести его в порядок. Местные жители выходили на субботник, убрали мусор, но здесь требуется грамотно перепланировать территорию, чтобы этот участок стал еще одной красивой рекреационной зоной города», — цитирует Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.


Кроме того, сейчас территория будущего сквера используется как площадка для занятий конного клуба «Заря», где занимаются реабилитацией детей с детским церебральным параличом (ДЦП). «Мы намерены развивать конный вид спорта, в том числе и такое направление, как иппотерапию. Для этого в парке необходимо обустроить площадки и дорожки», — добавил мэр.


Теперь сквер включат в перечень зеленых зон города, уточнил Локоть, и в ближайшее время начнут его благоустраивать.


Несколько дней назад замминистра строительства и ЖКХ России заявил, что Новосибирская область попала в число регионов-лидеров по благоустройству дворов и парков.

Ксения Евдокимова
Фото со страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Прочтений: 5102
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Травма зубов, лечение «во сне» — мы ответим на любые вопросы о детской и подростковой стоматологии
17 мая НГС.НОВОСТИ и сеть клиник «Дентал-Сервис» приглашают читателей на онлайн-встречу с детским и подростковым стоматологами Викторией Ивановной Калиной и Эльвирой Николаевной Гракович
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено