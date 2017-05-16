Мэр Локоть решил разбить сквер возле проезда Энергетиков

На этом участке на пр. Энергетиков появится сквер

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разбить сквер на участке у пр. Энергетиков в Ленинском районе города — ранее тут планировали строить АЗС.





Участок более 1 га в микрорайоне «Лесоперевалка» отдали в аренду еще в 1999 году, начать строительство АЗС арендатор земли решил несколько лет назад. Однако власти и местные жители решили сохранить землю для сквера. В этом году прошли общественные слушания, на которых территория леса была перезонирована в зону Р-2, где не предусмотрено строительство зданий, сообщили в пресс-центре мэрии.







«Эта площадка перспективная, идет комплексная застройка, и парк здесь совершенно необходим. Тут традиционно проводятся праздничные мероприятия, гуляния, люди привыкли к этому месту. Сейчас осталось привести его в порядок. Местные жители выходили на субботник, убрали мусор, но здесь требуется грамотно перепланировать территорию, чтобы этот участок стал еще одной красивой рекреационной зоной города», — цитирует Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.







Кроме того, сейчас территория будущего сквера используется как площадка для занятий конного клуба «Заря», где занимаются реабилитацией детей с детским церебральным параличом (ДЦП). «Мы намерены развивать конный вид спорта, в том числе и такое направление, как иппотерапию. Для этого в парке необходимо обустроить площадки и дорожки», — добавил мэр.







Теперь сквер включат в перечень зеленых зон города, уточнил Локоть, и в ближайшее время начнут его благоустраивать.







Несколько дней назад замминистра строительства и ЖКХ России заявил, что Новосибирская область попала в число регионов-лидеров по благоустройству дворов и парков.