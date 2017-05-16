Организатору миллионной аферы с новостройками зачитали четвертый приговор

Приговор не вступил в законную силу

Сегодня, 16 мая, Центральный районный суд Новосибирска вынес четвертый приговор бывшему гендиректору «СибТехСнаб-НК» Владимиру Данилину, который обвинялся в масштабном мошенничестве с квартирами.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ольга Еремеева, в 2013–2014 годах руководитель ООО «СибТехСнаб-НК» Владимир Данилин собрал с горожан около 80 млн руб. за квартиры в строящихся домах.







По словам гособвинителя, еще до этого предприятие, которое возглавлял Владимир Данилин, поставляло застройщикам стройматериалы (в частности, кирпич и цемент), а те рассчитывались с ним квартирами. Со временем это сотрудничество прекратилось.







«Но вместе с тем Данилин продолжил себя рекламировать как лицо, с которым строительные организации рассчитываются квадратными метрами. И в связи с этим к нему обращались люди для приобретения квартир по предварительному договору по более низкой цене, чем застройщик их продавал», — описала ситуацию Ольга Еремеева.







Покупатели квартир передавали Данилину деньги в его офисе на ул. Державина — 80 млн ему удалось собрать с полусотни клиентов. «Но свои обязательства он не мог выполнить уже даже в тот момент, когда заключал договоры, поскольку этих квартир в наличии не имел», — пояснила Ольга Еремеева.







В прокуратуре напомнили, что в 2015 и 2016 годах над Владимиром Данилиным уже состоялись три суда по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В четвертом деле, которое слушалось сегодня в Центральном районном суде, фигурировал еще один потерпевший. Центральный районный суд суммировал наказания, назначенные Данилину предыдущими решениями, и окончательно приговорил бизнесмена к 8 годам 2 месяцам колонии строгого режима.







«Исковые требования потерпевших по всем 4 делам были удовлетворены судом в полном объеме», — добавила Ольга Еремеева.







Сегодняшний приговор в законную силу не вступил, 3 предыдущих вступили, уточнила Ольга Еремеева.