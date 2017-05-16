Хореограф из Германии станцевала в Новосибирске со своим силуэтом

Мария Пяткова и ее танцевальный перформанс

Хореограф Мария Пяткова привезла в Новосибирск медиаперформанс, в котором датчики захватывают движения танцора и создают на экране визуальное эхо.







Технология под названием motion tracking (от англ. — отслеживание движений) работает в режиме реального времени. В трекинге работают инфракрасные сенсоры, установленные между экраном и танцором — в отличие от технологии motion capture, т.е. захвата движения с помощью внешних датчиков, который использовался при создании фильмов вроде «Аватара».

Мария Пяткова и ее танцевальный перформанс





Датчик улавливает движения актера и передает сигнал на экран. В перформансе Пятковой используются те же датчики, что и в игровых консолях Xbox под названием Kinect.





Технология использует датчики Kinect



«По мировым меркам это не очень уникальная технология, но другой вопрос в том, что не очень много театралов хотят ее использовать, потому что в этом много работы, для этого нужны специальные программисты. Каждому представлению предшествует довольно сложный процесс калибровки. И возможность ошибок повышается, если использовать технологию. Но вообще, когда изображение следует за актером в реальном времени — это можно очень хорошо использовать именно в театре», — рассказала Пяткова.





Когда замирает танцор — замирают и частицы на экране





Технологию презентовали 16 мая в лофте «Этаж». До этого ее демонстрировали 13 мая в новосибирском театре La Pushkin. 19 мая Пяткова вместе со своей командой покажут в Технопарке спектакль CELLULAR.EVOLUTION на основе этой технологии — в нем будет использована проекция на танцовщика и деформирующийся проекционный экран. Во время перформанса Пяткова танцует в темном помещении перед экраном, на котором линии или частицы в реальном времени повторяют ее движения.





Программист может выбрать стиль силуэта и его амплитуду





Также у технологии есть опция записи движения, благодаря которой танцор может танцевать в дуэте с собственным силуэтом.





Мария Пяткова, как правило, сама участвует в своих постановках





Мария Пяткова родилась в новосибирском Академгородке, получила специальность молекулярного биолога в НГУ, а параллельно освоила хореографию в студии современного танца. Потом она уехала в Германию, где продолжила танцевальную карьеру. Пяткова известна тем, что работала в Германии совместно с берлинским Post Theater над медиаспектаклем «Академгородок: Силиконовый лес», который рассказывает о жизни новосибирских ученых. В Новосибирске постановку еще не показывали — сейчас авторы ищут спонсоров, чтобы привезти спектакль.





В какой-то момент медиаперформанс становится больше похож на рисование телом, чем на танец





Другие новосибирцы тоже любят танцы, хотя и не столь технологичные. В апреле 80 человек одновременно танцевали на улицах города, а другие — на столе в эфире «России 1».