Хореограф из Германии станцевала в Новосибирске со своим силуэтом

Мария Пяткова и ее танцевальный перформанс
Мария Пяткова и ее танцевальный перформанс

Хореограф Мария Пяткова привезла в Новосибирск медиаперформанс, в котором датчики захватывают движения танцора и создают на экране визуальное эхо.


Технология под названием motion tracking (от англ. — отслеживание движений) работает в режиме реального времени. В трекинге работают инфракрасные сенсоры, установленные между экраном и танцором — в отличие от технологии motion capture, т.е. захвата движения с помощью внешних датчиков, который использовался при создании фильмов вроде «Аватара». 

Мария Пяткова и ее танцевальный перформанс
Мария Пяткова и ее танцевальный перформанс


Датчик улавливает движения актера и передает сигнал на экран. В перформансе Пятковой используются те же датчики, что и в игровых консолях Xbox под названием Kinect.


Технология использует датчики Kinect
Технология использует датчики Kinect


«По мировым меркам это не очень уникальная технология, но другой вопрос в том, что не очень много театралов хотят ее использовать, потому что в этом много работы, для этого нужны специальные программисты. Каждому представлению предшествует довольно сложный процесс калибровки. И возможность ошибок повышается, если использовать технологию. Но вообще, когда изображение следует за актером в реальном времени — это можно очень хорошо использовать именно в театре», — рассказала Пяткова.


Когда замирает танцор — замирают и частицы на экране
Когда замирает танцор — замирают и частицы на экране


Технологию презентовали 16 мая в лофте «Этаж». До этого ее демонстрировали 13 мая в новосибирском театре La Pushkin. 19 мая Пяткова вместе со своей командой покажут в Технопарке спектакль CELLULAR.EVOLUTION на основе этой технологии — в нем будет использована проекция на танцовщика и деформирующийся проекционный экран. Во время перформанса Пяткова танцует в темном помещении перед экраном, на котором линии или частицы в реальном времени повторяют ее движения.


Программист может выбрать стиль силуэта и его амплитуду
Программист может выбрать стиль силуэта и его амплитуду


Также у технологии есть опция записи движения, благодаря которой танцор может танцевать в дуэте с собственным силуэтом.


Мария Пяткова, как правило, сама участвует в своих постановках
Мария Пяткова, как правило, сама участвует в своих постановках


Мария Пяткова родилась в новосибирском Академгородке, получила специальность молекулярного биолога в НГУ, а параллельно освоила хореографию в студии современного танца. Потом она уехала в Германию, где продолжила танцевальную карьеру. Пяткова известна тем, что работала в Германии совместно с берлинским Post Theater над медиаспектаклем «Академгородок: Силиконовый лес», который рассказывает о жизни новосибирских ученых. В Новосибирске постановку еще не показывали — сейчас авторы ищут спонсоров, чтобы привезти спектакль.


В какой-то момент медиаперформанс становится больше похож на рисование телом, чем на танец
В какой-то момент медиаперформанс становится больше похож на рисование телом, чем на танец


Другие новосибирцы тоже любят танцы, хотя и не столь технологичные. В апреле 80 человек одновременно танцевали на улицах города, а другие — на столе в эфире «России 1».

Наталья Гредина
Фото Александра Ощепкова

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