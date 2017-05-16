2ГИС будет помогать водителям Uber быстрее возить пассажиров

Uber работает в Новосибирске с октября 2015 года

«2ГИС» подписала меморандум с создателем международного приложения для вызова такси Uber — теперь водители сервиса могут пользоваться навигатором, разработанным новосибирской компанией.







«Меморандум был подписан вчера, его первым результатом и стала интеграция навигатора 2ГИС с приложением Uber для водителей — она была официально запущена после подписания соглашения», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе «2ГИС».





Теперь водители в 16 городах России, где работает Uber, могут пользоваться на выбор собственным навигатором сервиса или картами новосибирских разработчиков —





приложение 2ГИС поможет построить оптимальный маршрут с учетом пробок и дорожной ситуации.





«Мы довольно долго анализировали различные сервисы, доступные в России, так как стремимся предоставить нашим водителям оптимальное решение по навигации. Мы уверены, что сервис 2ГИС является одним из лучших на рынке с точки зрения точности и удобства», — прокомментировала директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.





В феврале 2017 года карты 2ГИС начали работать в другом приложении заказа такси — «Рутакси». Это был первый раз, когда карты новосибирской компании начали использовать в мобильных приложениях для такси.





Сейчас Uber работает в 16 российских городах, а в Новосибирске сервис стал доступен в октябре 2015 года.