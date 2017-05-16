Власти разбрызгали отраву от клещей по паркам Новосибирска

Власти Новосибирска потратили на обработку городских парков от клещей 270 тыс. руб.

Власти Новосибирска обследовали все парковые зоны города на предмет клещей и провели акарицидную обработку почти 238 га территории.





Об этом сегодня на заседании комиссии Совета депутатов Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству заявил замначальника управления культуры мэрии Новосибирска Вадим Полещук.





По словам чиновника, на защиту городских парков от опасных паукообразных потрачено 270 тыс. руб. При этом Вадим Полещук сообщил, что в этом году информация о клещах в зеленых зонах поступила уже из 2 новосибирских парков. Люди после прогулок снимали с себя клещей, но, по словам Полещука, это происходило в парках, граничащих с лесными массивами.





«В прошлом году клещи кусали людей, как правило, в парках, сопряженных с лесом — Бугринской роще, в парке "У моря Обского", в Заельцовском. В городских парках такого не было, — рассказал Вадим Полещук. — Конечно, когда человек приходит в поликлинику, он может сказать, что укусили его в городском парке, но потом иногда выясняется, что за день до этого пострадавший был в лесу и клещ, скорее всего, попал на одежду еще там, в лесу».







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ сообщали, что с начала сезона клещевым энцефалитом заболели 4 жителя НСО, причем у двоих из них заболевание проходит в очень тяжелой форме.