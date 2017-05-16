Власти разбрызгали отраву от клещей по паркам Новосибирска

Власти Новосибирска потратили на обработку городских парков от клещей 270 тыс. руб.
Власти Новосибирска потратили на обработку городских парков от клещей 270 тыс. руб.

Власти Новосибирска обследовали все парковые зоны города на предмет клещей и провели акарицидную обработку почти 238 га территории.


Об этом сегодня на заседании комиссии Совета депутатов Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству заявил замначальника управления культуры мэрии Новосибирска Вадим Полещук.


По словам чиновника, на защиту городских парков от опасных паукообразных потрачено 270 тыс. руб. При этом Вадим Полещук сообщил, что в этом году информация о клещах в зеленых зонах поступила уже из 2 новосибирских парков. Люди после прогулок снимали с себя клещей, но, по словам Полещука, это происходило в парках, граничащих с лесными массивами.


«В прошлом году клещи кусали людей, как правило, в парках, сопряженных с лесом — Бугринской роще, в парке "У моря Обского", в Заельцовском. В городских парках такого не было, — рассказал Вадим Полещук. — Конечно, когда человек приходит в поликлинику, он может сказать, что укусили его в городском парке, но потом иногда выясняется, что за день до этого пострадавший был в лесу и клещ, скорее всего, попал на одежду еще там, в лесу».


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ сообщали, что с начала сезона клещевым энцефалитом заболели 4 жителя НСО, причем у двоих из них заболевание проходит в очень тяжелой форме.

Валерий Иванов
Фото Павла Лисицына (РИА Новости)

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