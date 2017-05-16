Неудачный взмах удочкой убил рыбака на берегу реки под Новосибирском

Мужчина рыбачил на берегу реки Чаус, рядом с ЛЭП

Мужчина погиб во время рыбалки на берегу реки Чаус в Новосибирской области — причиной смерти, вероятно, стал удар током.





Инцидент произошел днем 12 мая в Колыванском районе НСО — сегодня о нем сообщили пользователи популярного форума FishingSib.





«Там ЛЭП проходит низко и рыбачат только весной, когда Чаус разливается. Заросли везде, и рядом с ЛЭП есть два места, где можно закинуть удочку и рыбачить, карасей ловить. Мы туда приехали вечером 12 мая, рядом были мужчина и женщина. Они рассказали, что услышали крик, и увидели, что падает мужчина. Рыбаки подбежали к нему, увидели, что пена пошла изо рта, кровь из носа, вызвали "скорую"», — рассказал НГС.НОВОСТИ рыбак Юрий, который оказался на месте происшествия спустя некоторое время.







Приехавшие из Колывани врачи «скорой помощи» констатировали смерть мужчины. Сам Юрий видел, как вечером на берег приехали представители ритуальных услуг и забрали тело.







Мужчина рассказал, что отправился на это же место рыбачить вчера, 15 мая. Там к нему подошел мужчина, он оказался братом погибшего рыбака, которому было около 40 лет. Со слов брата погибшего Юрий пересказал, что причина смерти рыбака — поражение электрическим током.





«Я предполагаю, что, когда он рыбу вытаскивал, она сорвалась, и дальше по инерции руку провел и прикоснулся кончиком удилища к проводам, которые низко расположены. Мужчина среднего роста если 5-метровую удочку рукой поднимет, может задеть провода», — говорит Юрий.





В минздраве Новосибирской области подтвердили, что «скорая помощь» выезжала по этому вызову и констатировала смерть пациента.







Иногда рыбаки погибают во время рыбалки — в январе спасатели эвакуировали тело пожилого рыбака с протоки реки Оби в Первомайском районе.