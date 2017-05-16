Школьники в мундирах отметили день рождения на площади Ленина

Парад был посвящен 25-летию Сибирского кадетского корпуса

Сегодня, 16 мая, на пл. Ленина в Новосибирске состоялся парад кадетов, посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию Сибирского кадетского корпуса.







Парад перед театром оперы и балета начался в 12:00. В церемонии приняли участие воспитанники Сибирского кадетского корпуса, Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина, Бердского казачьего кадетского корпуса им. Олега Куянова, Барнаульского кадетского корпуса и другие желающие поздравить юбиляров.







Мероприятие проходило в сквере перед театром оперы и балета





Парад начался в полдень





Представители Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина





В параде приняли участие сотни кадетов





Поздравить юбиляров пришли представители власти города и области





Сибирский кадетский корпус был создан 14 мая 1992 года. «За четвертьвековую историю из стен Сибирского кадетского корпуса вышло около 600 выпускников. Более 90 % выпускников поступили в высшие и средние специальные учебные заведения: в военные и гражданские. Многие стали офицерами. 8 выпускников отмечены государственными наградами, в том числе орденом Мужества», — сообщили в пресс-центре мэрии.





На пл. Ленина царила праздничная атмосфера





Свое мастерство продемонстрировали юные барабанщики





Курсанты детского морского центра «Каравелла»





Торжественное шествие по пл. Ленина





Сейчас в Сибирском кадетском корпусе учатся около 700 кадетов и сударынь. Возглавляет учебное заведение кандидат педагогических наук Андрей Бахвалов.





В прошлом году представители Сибирского кадетского корпуса обнаружили в Ленинградской области останки новосибирского солдата, который считался пропавшим без вести с ноября 1941 года. Позже поисковикам удалось отыскать родственников погибшего. Оказалось, что его дочь и внучка сейчас живут в Бердске.