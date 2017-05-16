Школьники в мундирах отметили день рождения на площади Ленина

Парад был посвящен 25-летию Сибирского кадетского корпуса
Парад был посвящен 25-летию Сибирского кадетского корпуса

Сегодня, 16 мая, на пл. Ленина в Новосибирске состоялся парад кадетов, посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию Сибирского кадетского корпуса. 


Парад перед театром оперы и балета начался в 12:00. В церемонии приняли участие воспитанники Сибирского кадетского корпуса, Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина, Бердского казачьего кадетского корпуса им. Олега Куянова, Барнаульского кадетского корпуса и другие желающие поздравить юбиляров.


Мероприятие проходило в сквере перед театром оперы и балета
Мероприятие проходило в сквере перед театром оперы и балета


Парад начался в полдень
Парад начался в полдень


Представители Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина
Представители Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина


В параде приняли участие сотни кадетов
В параде приняли участие сотни кадетов


Поздравить юбиляров пришли представители власти города и области
Поздравить юбиляров пришли представители власти города и области


Сибирский кадетский корпус был создан 14 мая 1992 года. «За четвертьвековую историю из стен Сибирского кадетского корпуса вышло около 600 выпускников. Более 90 % выпускников поступили в высшие и средние специальные учебные заведения: в военные и гражданские. Многие стали офицерами. 8 выпускников отмечены государственными наградами, в том числе орденом Мужества», — сообщили в пресс-центре мэрии.


На пл. Ленина царила праздничная атмосфера
На пл. Ленина царила праздничная атмосфера


Свое мастерство продемонстрировали юные барабанщики
Свое мастерство продемонстрировали юные барабанщики


Курсанты детского морского центра «Каравелла»
Курсанты детского морского центра «Каравелла»


Торжественное шествие по пл. Ленина
Торжественное шествие по пл. Ленина


Сейчас в Сибирском кадетском корпусе учатся около 700 кадетов и сударынь. Возглавляет учебное заведение кандидат педагогических наук Андрей Бахвалов.


В прошлом году представители Сибирского кадетского корпуса обнаружили в Ленинградской области останки новосибирского солдата, который считался пропавшим без вести с ноября 1941 года. Позже поисковикам удалось отыскать родственников погибшего. Оказалось, что его дочь и внучка сейчас живут в Бердске.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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