Под Бердском проехала колонна военной техники

Колонна БТР в Бердске
Колонна БТР в Бердске

Днем 16 мая по Чуйском тракту в районе Бердска проехала колонна военной техники.


Очевидцы сняли ее на видео около 12:00.


«Наш подписчик заметил колонну военной техники на выезде из Бердска в сторону Искитима. Колонна шла в сопровождении экипажа ВАИ», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».



Незадолго до 9 мая НГС.НОВОСТИ рассказывали, как на дорогах Новосибирска видели гаубицу на прицепе.

Елена Громкова
Видео и скрин видео youtube.com, канал «Автоспас Мобильное приложение»

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