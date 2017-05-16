Под Бердском проехала колонна военной техники

Колонна БТР в Бердске

Днем 16 мая по Чуйском тракту в районе Бердска проехала колонна военной техники.







Очевидцы сняли ее на видео около 12:00.





«Наш подписчик заметил колонну военной техники на выезде из Бердска в сторону Искитима. Колонна шла в сопровождении экипажа ВАИ», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».









Незадолго до 9 мая НГС.НОВОСТИ рассказывали, как на дорогах Новосибирска видели гаубицу на прицепе.