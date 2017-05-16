Под Бердском проехала колонна военной техники
Днем 16 мая по Чуйском тракту в районе Бердска проехала колонна военной техники.
Очевидцы сняли ее на видео около 12:00.
«Наш подписчик заметил колонну военной техники на выезде из Бердска в сторону Искитима. Колонна шла в сопровождении экипажа ВАИ», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Незадолго до 9 мая НГС.НОВОСТИ рассказывали, как на дорогах Новосибирска видели гаубицу на прицепе.
Елена Громкова
Видео и скрин видео youtube.com, канал «Автоспас Мобильное приложение»
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