Школьник распылил перцовый баллончик в новосибирском лицее

Школьник распылил перцовый баллончик на перемене
Школьник распылил перцовый баллончик на перемене

Во вторник, 16 мая, шесть сотен учеников эвакуировали из лицея № 28 в Калининском районе Новосибирска из-за того, что один из школьников распылил в коридоре перцовый баллончик.


Инцидент произошел во время перемены — примерно в 11:00.


«При выходе детей из класса мальчик распылил [перцовый баллончик], как он сказал, в шутку распылил. Сразу же эвакуировали школу, провели проветривание, пригласили человека, который провел газоанализатор. И когда все успокоилось, мы завели всех детей и продолжили учебный процесс», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор лицея № 28 Геннадий Мурашев.


По его словам, в первую смену в лицее учатся около 600 человек. Из-за происшествия с перцовым баллончиком учебный процесс прервался примерно на час. 


«Все дети живы, все нормально», — успокоил директор лицея.


В начале 2017 года похожий случай произошел в школе № 179 в Советском районе Новосибирска: там старшеклассник во время перемены распылил газовый баллончик на лестнице между этажами. В итоге после третьего урока в школьный медпункт стали обращаться дети с жалобами на головные боли и покраснения кожи. 

Ольга Хмелевская
Фото TiktaAlik (Essentials/iStock)

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