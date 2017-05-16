Школьник распылил перцовый баллончик в новосибирском лицее

Школьник распылил перцовый баллончик на перемене

Во вторник, 16 мая, шесть сотен учеников эвакуировали из лицея № 28 в Калининском районе Новосибирска из-за того, что один из школьников распылил в коридоре перцовый баллончик.





Инцидент произошел во время перемены — примерно в 11:00.







«При выходе детей из класса мальчик распылил [перцовый баллончик], как он сказал, в шутку распылил. Сразу же эвакуировали школу, провели проветривание, пригласили человека, который провел газоанализатор. И когда все успокоилось, мы завели всех детей и продолжили учебный процесс», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор лицея № 28 Геннадий Мурашев.







По его словам, в первую смену в лицее учатся около 600 человек. Из-за происшествия с перцовым баллончиком учебный процесс прервался примерно на час.





«Все дети живы, все нормально», — успокоил директор лицея.





В начале 2017 года похожий случай произошел в школе № 179 в Советском районе Новосибирска: там старшеклассник во время перемены распылил газовый баллончик на лестнице между этажами. В итоге после третьего урока в школьный медпункт стали обращаться дети с жалобами на головные боли и покраснения кожи.