Новосибирцы потеряли интерес к квартирам в строящихся домах

За первые 4 месяца 2017 года дольщиками стали 6869 новосибирцев

Жители Новосибирской области стали реже заключать договоры долевого участия в строительстве по сравнению с прошлым годом.





К такому выводу пришли специалисты Управления Росреестра по Новосибирской области.





«За 4 месяца этого года Управлением зарегистрировано 6869 договоров долевого участия в строительстве, это на 31 % меньше, чем за 4 месяца прошлого года — 9948 договоров», — подсчитали в ведомстве.







При этом общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщиков снизилось на 21 % по сравнению с 2016 годом — до 8181.







Как ранее сообщал Новосибирскстат, в I квартале 2017 года строители ввели в строй в НСО 280,3 тыс. кв. м жилья. По сравнению с таким же периодом прошлого года показатель ввода жилья упал на 21 %. Впрочем, это не помешало Новосибирской области занять лидирующие место в Сибири по объемам жилищного строительства.