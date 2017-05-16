IT-специалисты из Новосибирска попали в топ самых высоких зарплат по стране

IT-специалисты стали чаще уезжать из Новосибирска

IT-специалисты из Новосибирска могут получать до 90 тыс. руб. в Москве — в 2017 году молодые выпускники по этим специальностям стали уезжать из города на 20 % чаще.







Статистику зарплат в IT-отрасли 16 мая опубликовал сервис Superjob. По данным компании, выпускники IT-отрасли НГУ последних 5 лет заняли 5-е место по стране — в Москве они могут получать в среднем 90 тыс. руб., т.е. больше на 5 тыс., чем в прошлом году.





Рейтинг составлен на основе анализа сотен резюме по выпускнику для каждого вуза, уточнили в компании. Для сравнения, лидеры рейтинга — выпускники МФТИ, могут рассчитывать на 136 тыс. руб.





Выпускники НГТУ заняли 13-е место в этом же рейтинге: они, согласно данным компании, могут рассчитывать в Москве на зарплату в 78 тыс. руб.





«Город, судя по рейтингу, теряет популярность как место, где молодые специалисты планируют строить дальнейшую карьеру. Это тревожный сигнал для бизнеса и администрации. У Новосибирска есть достойные конкуренты, которым есть что предложить выпускникам школ и их родителям для развития. И речь идет не только о вузах Москвы и Санкт-Петербурга, но и других городах Сибири и Урала», — цитирует пресс-служба Superjob директора по развитию компании Анну Абидову.





В этом году только 63,3 % выпускников НГУ собираются остаться работать в Новосибирске, отмечают в компании. Хотя в прошлом году этот показатель составлял 83 %. Патриотизм айтишников из НГТУ тоже спал: 57,1 % в этом году против 67 % в прошлом.





По данным Зарплата.ру, в новосибирской IT-сфере сейчас 357 актуальных вакансий. Специалистам с опытом предлагают в среднем 50,9 тыс. руб., без опыта — 37,7 тыс. руб. «IT-сфера в течение последних 5 лет входит в топ оплачиваемых рубрик», — прокомментировала Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы Зарплата.ру. Программисты и разработчики с опытом могут получить в Новосибирске сегодня до 62,3 тыс. руб., без опыта — 49 тыс. руб., системные администраторы в среднем получают от 20 до 50 тыс. руб., величина зарплаты зависит от компании и от опыта сотрудника, сообщила Павлюченко.





Город старается удержать айтишников всеми возможными способами. К примеру, недавно «Яндекс» открыл в Новосибирске для них бесплатный учебный центр.