Новосибирец снял клип про кошмарное одиночество для известного рок-музыканта

Новосибирец снял новый клип для нового проекта лидера группы «Торба-на-Круче» Макса Иванова (на фото)

Новосибирский фотограф и режиссер Владимир Сараев снял необычный клип на песню «Стань ветром» для проекта «ИвАново детство» музыканта Макса Иванова, известного по рок-группе «Торба-на-Круче».





Клип на песню Макса Иванова «Стань ветром» опубликовали на YouTube вечером 15 мая — поклонники уже написали десятки восхищенных отзывов в соцсетях. Автором видео стал новосибирский фотограф и режиссер Владимир Сараев, известный, в частности, фотосессией солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова и выставкой этих снимков в трамвае № 13.





Необычное мрачное видео снято в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Кроме самого Макса Иванова в нем сыграли москвичка Анна Лобас и вокалист питерской рок-группы Tequilajazzz Евгений Федоров, рассказал НГС.НОВОСТИ Владимир Сараев.











Сам Макс Иванов рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте», что сюжет полностью принадлежит Сараеву. По словам музыканта, четкого сценария в фильме (так он описывает видеоролик) нет, зато в нем кроются десятки сюжетов, событий и историй, которые могли бы происходить с героями до показанных в клипе моментов.







«На мой взгляд так: каждый очень одинок, каждый по-своему отчаявшийся. И если с моим героем по ходу повествования хоть что-то чуть-чуть проясняется — какие сумасшествия с ним происходили, к каким воспоминаниям и фантомам он все время возвращается и т.д., то с героиней вообще ничего не понятно.





Кроме того, что это очень непростая девочка, у которой есть какая-то страшная тайна и неимоверная внутренняя сила. И с помощью этой силы она помогает моему герою чуть-чуть отогнать его кошмары и вернуть к жизни»,





— объяснил свое видение клипа Макс Иванов.







Анна Лобас, Владимир Сараев, Евгений Федоров и Макс Иванов вместе с собакой Мартой





Владимир Сараев рассказал, что это уже третья его работа с Максом Ивановым — до этого он снимал клипы на песни «Еще раз ночь» и «Лист». Что касается бюджета клипа, авторы предпочли не раскрывать сумму, сославшись на коммерческую тайну. «Стань ветром» — уже второй клип «ИвАнова детства». Первым стало видео «Огни в океане» на совместную песню с Вячеславом Бутусовым.







Еще один видеоклип новосибирского режиссера Владимира Сараева для Макса Иванова и его основного проекта «Торба-на-Круче»







«ИвАново детство» выпустило первый альбом «Жизнь на пленке» зимой 2017 года, собрав на него деньги с помощью краундфандинговой платформы. В официальном сообществе музыкального проекта «ВКонтакте» Макс Иванов объяснил, что песни «ИвАнова детства» не подходят его группе «Торба-на-Круче» по формату, настроению и содержанию. «Но это — важная часть меня, моей жизни», — отмечает музыкант.