Сибирячки взяли «золото» в гонке по хорватским островам

Фото предоставлено героинями публикации

Сибирячки Юлия Камойлик и Настя Попова участвовали в International Budweis regatta – 2017, которая проходила в регионе Хорватии Средняя Далмация. Каждый день команды переходили по маршруту гонки в новые марины (стоянки для лодок. — В.Т.) на небольших островах.







Это была гонка на лодках класса Bavaria Cruiser 40, в экипажах были не только профессионалы, но и совсем новички, как Настя и Юля. Всего в регате приняли участие 10 экипажей, прошло 6 гонок.







Команду, в которой выступали Камойлик и Попова, возглавлял капитан из Новосибирска Михаил Гобелков. В экипаже было еще 3 участника с опытом на яхтах, а также 10-летний сын одного из членов экипажа и 3 девушки практически без опыта на яхтах.





Настя Попова считает, что своим успехом команда обязана капитану. «Он грамотно собрал экипаж, давал дельные советы как в гонке, так и после нее. Хороший капитан не кричит попусту, а если кричит, то только потому, что ты не прав и сам здорово сглупил или подвергаешь себя и других опасности», — рассказала Попова.

Публикация от Nastya Popova (@pastya_nastya) Май 5 2017 в 8:01 PDT

Юлия соглашается с Настей: победа в гонке — это в большей степени заслуга мужской части команды.



Публикация от Nastya Popova (@pastya_nastya) Май 3 2017 в 8:24 PDT

«Наша роль, скорее, была вовремя быстро помогать. Хотя вторую половину гонки мы освоились и что-то могли уже самостоятельно делать: работали на лебедках, прокладывали и распутывали шкоты, помогали ставить и рубить спинакер. Вот этот большой красно-синий парус — спинакер — мы научились сворачивать, а он как парашют: если неправильно сложить, то он плохо раскроется и будет потеряно время и скорость», — рассказывает Юлия Камойлик.

Публикация от Nastya Popova (@pastya_nastya) Май 3 2017 в 12:45 PDT

Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о семье Клочковых из Новосибирска, которые с двумя детьми переплыли океан на маленькой яхте — в Атлантике они жарили акулу, а на Багамах столкнулись с суровыми пограничниками.

