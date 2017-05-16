На улицах Новосибирска появились очень маленькие бочки с квасом

Уменьшенную бочку можно перекатить на новое место вручную. Фото Стаса Соколова



На улицах Новосибирска появились уменьшенные копии традиционных бочек для торговли квасом на улицах.







Бочку с квасом под брендом «Квасок» корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил в районе станции метро «Студенческая». По форме она повторяет стандартные бочки для уличной торговли напитками, которые использовались еще во времена СССР, однако меньше в несколько раз.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ владелец этого бизнеса, частный предприниматель Александр Сикорский, эти емкости были закуплены в Ростове-на-Дону. У сети «Квасок» сейчас в городе 12 таких бочек — они работают в разных частях города. По информации Александра Сикорского, подобной тары в Новосибирске до сих пор никто не использовал.





Традиционно в летний сезон торговля напитками на улицах ведется преимущественно из пластиковых емкостей или из тех же самых больших железных бочек.







Предприниматели часто используют ретро-стилистику, чтобы привлечь публику. Например, в Новосибирске уже давно работают автоматы по продаже газированных напитков, которые внешне сделаны похожими на такого же рода устройства советского времени. А в начале года одно из городских тепличных хозяйств открыло в районе пл. Маркса специализированный овощной магазин.

