На улицах Новосибирска появились очень маленькие бочки с квасом

Уменьшенную бочку можно перекатить на новое место вручную. Фото Стаса Соколова
Уменьшенную бочку можно перекатить на новое место вручную. Фото Стаса Соколова

На улицах Новосибирска появились уменьшенные копии традиционных бочек для торговли квасом на улицах.


Бочку с квасом под брендом «Квасок» корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил в районе станции метро «Студенческая». По форме она повторяет стандартные бочки для уличной торговли напитками, которые использовались еще во времена СССР, однако меньше в несколько раз.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ владелец этого бизнеса, частный предприниматель Александр Сикорский, эти емкости были закуплены в Ростове-на-Дону. У сети «Квасок» сейчас в городе 12 таких бочек — они работают в разных частях города. По информации Александра Сикорского, подобной тары в Новосибирске до сих пор никто не использовал.


Традиционно в летний сезон торговля напитками на улицах ведется преимущественно из пластиковых емкостей или из тех же самых больших железных бочек.


Предприниматели часто используют ретро-стилистику, чтобы привлечь публику. Например, в Новосибирске уже давно работают автоматы по продаже газированных напитков, которые внешне сделаны похожими на такого же рода устройства советского времени. А в начале года одно из городских тепличных хозяйств открыло в районе пл. Маркса специализированный овощной магазин.

Стас Соколов
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