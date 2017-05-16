Отчаявшиеся новосибирцы с ВИЧ встали с плакатами у поликлиники

Молчаливый ВИЧ-флешмоб начался в 8:20 у дверей поликлиники Центра СПИД и продолжался около 10 минут

Утром 16 мая у поликлиники Центра профилактики и борьбы со СПИД, которую оккупировала большая очередь пациентов, прошел флешмоб новосибирцев с ВИЧ — в минздраве рассказали об официальных причинах скопления людей.





Очередь к поликлинике для пациентов с ВИЧ (которая находится в 5-м корпусе инфекционной больницы на ул. Семьи Шамшиных) собралась рано утром. Корреспондент НГС.НОВОСТИ оказалась у лечебного учреждения в 7:50, и в это время у дверей стояли десятки людей. В 8:20 семеро ВИЧ-положительных новосибирцев устроили флешмоб — они развернули плакаты, на которых вместо слов были номера талонов к врачам.





По словам участников флешмоба, на акцию их вынудили выйти большие очереди в поликлинику и перебои с поставками лекарств.







«Вчера я пришел после обеда, мне сказали, что талонов нет, “можете обратиться к дежурному врачу”. Она (врач. – М.М.) работала до двух, а время было 13:55, мне сказали: “Дождитесь другого, который будет после обеда”. Я дождался — и она спросила, кто мой врач.





Сказала: “Дождитесь, пока выйдет с отпуска. А что не принимаете терапию — это ничего страшного”. Но я очень переживаю за свое здоровье, мне сами врачи говорили, что нельзя прерывать терапию»,





— описал ситуацию один из участников флешмоба Владислав Б.







Пациенты с ВИЧ утверждают, что занимают очередь с 5 утра, чтобы попасть на прием к врачу





Новосибирцы с ВИЧ отметили, что обычно талоны к врачу есть максимум до 11 часов, к тому же в поликлинику пытаются попасть 200 человек. «Ни разу такого не было, что я пришел и спокойно попал на прием. Всегда приходится сначала отстоять вот эту очередь, и под номером сто-каким-то получишь талончик. И не факт, кто к обеду попадешь к врачу, а если после обеда попадешь — не факт, что в этот день получишь терапию», — добавил Владислав.







Назначение других препаратов всегда влечет за собой серьезные побочные эффекты, причем тошнота и диарея — это минимальные последствия, заверила другая участница флешмоба Евгения Л.





«Говорят: “Есть вот такие [лекарства] — будете принимать?” И выбора два: либо отказаться, либо принимать то что есть», — рассказала девушка.







Кроме очередей, участников флешмоба возмущает назначение новых лекарств тем, кто уже привык к определенной терапии





В министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что пациенты стали чаще обращаться в поликлинику Центра по профилактике и борьбе со СПИД.







«[Это] связано с поступлением на территорию региона лекарственных препаратов из федеральной поставки, причем обращения пациентов сосредоточены на ранних утренних часах. Однако поликлиника Центра СПИД работает с 8:00 до 20:00, прием ежедневно ведут 10 инфекционистов», — прокомментировали в минздраве. По информации министерства, расчетная мощность поликлиники — 250 посещений в день, а за 15 мая ее посетили 180 пациентов.







В мае новосибирцы с ВИЧ уже публично возмущались проблемами с лекарствами и очередями — они устроили одиночные пикеты в Первомайском сквере.