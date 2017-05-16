Рейс из Новосибирска в Краснодар задержали на сутки из-за метели

Boeing 737 авиакомпании NordStar в аэропорту Толмачёво

Пассажиры авиарейса не могут вылететь из Новосибирска в Краснодар уже 16 часов из-за плохой погоды в Норильске.







«Вчера, после третьего переноса времени, нам сказали, что рейс со вчерашнего дня перенесли на сегодня», — рассказал НГС.НОВОСТИ пассажир рейса Владимир Убейконь. Он отметил, что живет в пригороде Новосибирска и решил вернуться домой после очередного переноса времени вылета.





Вечером предполагалось, что самолет отправится в Краснодар утром в 11:30, однако, когда Владимир приехал сегодня в аэропорт, выяснилось, что рейс перенесли еще раз — на вечер 16 мая.





«Мы в командировку следуем, я уже директора попросил — "Может, нам авиакомпанию поменять?", потому что работа стоит, нас люди ждут», — отметил пассажир.







Онлайн-табло на сайте Толмачёво

На онлайн-табло новосибирского аэропорта указано, что самолет рейсом Y7 915 должен был вылететь из Новосибирска в Краснодар 15 мая в 19:15. Сейчас расчетное время вылета 20:20 вторника, 16 мая. По информации на сайте авиакомпании NordStar, этот рейс транзитный — он летит в Краснодар из Норильска с посадкой в Новосибирске.







В пресс-службе аэропорта Толмачёво рассказали, что самолет еще не прилетел в Новосибирск.







В пресс-службе авиакомпании корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что рейс задерживается из-за погоды.





«Задержка вызвана метеоусловиями в аэропорту Норильска,





там сейчас очень сильная метель, поэтому второй участок этого рейса тоже очень сильно задерживается.





Сейчас планируется вылет из Новосибирска в 20:20, но, может быть, в течение дня что-то изменится. Наши представители в Новосибирске нам сообщили, что все пассажиры, которые должны были на данном рейсе следовать из Новосибирска до Краснодара — они все размещены в гостиницах, заказано в гостиницах питание, с пассажирами работают представители», — пояснили в пресс-службе авиакомпании NordStar.





За последнее время одна из самых долгих задержек авиарейса с вылетом из Новосибирска произошла в самом конце 2016 года — рейс из Новосибирска в Таиланд накануне Нового года перенесли почти на двое суток.