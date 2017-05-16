Автобус с отказавшими тормозами перевернул «Ниву» на Бердском шоссе

«Нива» перевернулась на Бердском шоссе

Автобус с пассажирами, не успевший затормозить перед пешеходным переходом на Бердском шоссе в Новосибирске, перевернул на бок «Ниву».





Авария случилась 16 мая в 7:30 на Бердском шоссе. «"Нива" и заказной автобус двигались друг за другом со стороны ул. Васильковая в сторону пос. Новый. В районе перекрестка с ул. Молодой Гвардии "Нива" остановилась перед переходом, чтобы пропустить пешехода, а водитель автобуса остановиться не успел и ударил "Ниву". Предположительно, у автобуса порвался тормозной шланг», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Место аварии





От удара автобуса «Нива» отлетела вперед, ее развернуло и опрокинуло — машина сильно разбита. По данным «Автоспаса», в аварии никто из «Нивы» и автобуса, следовавшего в Барнаул, не пострадал.







Автобус до Барнаула





В результате ДТП «Ниву» перевернуло на бок





Автобусы с отказавшими тормозами иногда устраивают ДТП в Новосибирске: недавно автобус маршрута № 18 собрал 6 авто на спуске с Октябрьской магистрали.

