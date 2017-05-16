Из мэрии Новосибирска уходит главный чиновник по транспорту и дорогам

Сергей Райхман покидает свой пост

Сергей Райхман уходит с поста начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.







Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил источник в мэрии Новосибирска. По его информации, вчера, 15 мая, Сергей Райхман попрощался с коллективом. В свою очередь пресс-секретарь мэра Артём Роговский заявил, что мэр Анатолий Локоть комментирует только принятые кадровые решения.





О том, по чьей инициативе принято решение, неизвестно. Сам Сергей Райхман не стал комментировать информацию. «Ничего не хочу подтверждать, ни опровергать, ни комментировать», — сказал он НГС.НОВОСТИ.







Сергей Райхман родился в 1955 году. В систему городского хозяйства он пришел работать в 1988 году — в одно из ЖЭУ в Центральном районе. Потом заведовал ЖКХ в администрации Калининского района, с 1995 по 2003 год работал на Новосибирском заводе химконцентратов. Затем его пригласили в главное управление благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии на должность заместителя начальника, а в 2005 году Райхман стал начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска. На пост начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска он был назначен осенью 2015 года.