Из мэрии Новосибирска уходит главный чиновник по транспорту и дорогам

Сергей Райхман покидает свой пост
Сергей Райхман покидает свой пост

Сергей Райхман уходит с поста начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил источник в мэрии Новосибирска. По его информации, вчера, 15 мая, Сергей Райхман попрощался с коллективом. В свою очередь пресс-секретарь мэра Артём Роговский заявил, что мэр Анатолий Локоть комментирует только принятые кадровые решения. 


О том, по чьей инициативе принято решение, неизвестно. Сам Сергей Райхман не стал комментировать информацию. «Ничего не хочу подтверждать, ни опровергать, ни комментировать», — сказал он НГС.НОВОСТИ. 


Сергей Райхман родился в 1955 году. В систему городского хозяйства он пришел работать в 1988 году — в одно из ЖЭУ в Центральном районе. Потом заведовал ЖКХ в администрации Калининского района, с 1995 по 2003 год работал на Новосибирском заводе химконцентратов. Затем его пригласили в главное управление благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии на должность заместителя начальника, а в 2005 году Райхман стал начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска. На пост начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска он был назначен осенью 2015 года

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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