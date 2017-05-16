На левом берегу поднялось облако черного дыма
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Утром 16 мая над Новосибирском на левом берегу поднялись облака черного дыма.
Фотографии дыма в редакцию НГС.НОВОСТИ прислали читатели. Они сообщают, что дым виден недалеко от ЖК «Панорама». Его наблюдают и с правого берега, и с левого.
«Информация поступила о том, что горит мусор», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. Пожарные отправились в 9:41 по адресу ул. Немировича-Данченко, 148/2. Им пришлось искать источник пожара, дым был виден ближе к реке.
Елена Громкова
Фото читателей НГС
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