Ферма в iPhone7 заставила новосибирца выплатить алименты

Владелец виртуальной фермы выплатил 54 тыс. после того, как расстался с «айфоном»
Владелец виртуальной фермы выплатил 54 тыс. после того, как расстался с «айфоном»

На прошлой неделе житель Новосибирска выплатил долг по алиментам, после того как лишился «айфона» с любимой игрушкой — виртуальной фермой.


В конце апреля мужчина был на приёме у судебных приставов, так как должен был деньги на содержание своего восьмилетнего сына.


«Отец ребёнка заявил, что не собирается продолжать выплаты, так как уверен — мать тратит всё на себя и не вкладывает деньги в развитие ребёнка», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.


Выслушав позицию мужчины, приставы сообщили ему, что арестуют его iPhone7 — стоимость телефона покрыла бы долг полностью.


«Должник заявил, что телефон ему необходим, как воздух. Без него личная жизнь неплательщика пойдёт крахом, партнёры не смогут дозвониться, 


а свежая посадка кабачков в одном из популярных симуляторов фермы сгниёт до того, как мужчина успеет её собрать»,


— рассказали в УФССП.


После ареста мужчина отправился за деньгами и через полчаса принес 54 тыс. руб. Однако через две недели мать ребёнка сообщила судебным приставам, что снова не получает денег в срок. Приставы позвонили «фермеру» и напугали его тем, что к нему придут арестовать вещи.


«Должник сообщил, что только что устроился на официальную работу, а спустя два часа вновь появился в отделе судебных приставов с квитанциями об оплате.Теперь денежные средства на содержание ребёнка удерживаются из заработной платы мужчины, и его "огороду" больше ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе.


Исполнительное производство вели судебные приставы Новосибирского района, так как мужчина, хоть и живет в Новосибирске, но прописан в Криводановке.


Среди других случаев с должниками по алиментам, о которых недавно  рассказывали приставы, была история с мужчиной, который притворился своим лучшим другом, чтобы не платить долги.

Елена Громкова
Скрин toomkygames.com

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