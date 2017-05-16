Ферма в iPhone7 заставила новосибирца выплатить алименты

Владелец виртуальной фермы выплатил 54 тыс. после того, как расстался с «айфоном»

На прошлой неделе житель Новосибирска выплатил долг по алиментам, после того как лишился «айфона» с любимой игрушкой — виртуальной фермой.







В конце апреля мужчина был на приёме у судебных приставов, так как должен был деньги на содержание своего восьмилетнего сына.





«Отец ребёнка заявил, что не собирается продолжать выплаты, так как уверен — мать тратит всё на себя и не вкладывает деньги в развитие ребёнка», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.





Выслушав позицию мужчины, приставы сообщили ему, что арестуют его iPhone7 — стоимость телефона покрыла бы долг полностью.





«Должник заявил, что телефон ему необходим, как воздух. Без него личная жизнь неплательщика пойдёт крахом, партнёры не смогут дозвониться,





а свежая посадка кабачков в одном из популярных симуляторов фермы сгниёт до того, как мужчина успеет её собрать»,





— рассказали в УФССП.





После ареста мужчина отправился за деньгами и через полчаса принес 54 тыс. руб. Однако через две недели мать ребёнка сообщила судебным приставам, что снова не получает денег в срок. Приставы позвонили «фермеру» и напугали его тем, что к нему придут арестовать вещи.





«Должник сообщил, что только что устроился на официальную работу, а спустя два часа вновь появился в отделе судебных приставов с квитанциями об оплате.Теперь денежные средства на содержание ребёнка удерживаются из заработной платы мужчины, и его "огороду" больше ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе.





Исполнительное производство вели судебные приставы Новосибирского района, так как мужчина, хоть и живет в Новосибирске, но прописан в Криводановке.





Среди других случаев с должниками по алиментам, о которых недавно рассказывали приставы, была история с мужчиной, который притворился своим лучшим другом, чтобы не платить долги.