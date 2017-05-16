На площади Кирова встали троллейбусы и собрали пробку


На площади Кирова встали троллейбусы и собрали пробку (фото)


Утром 16 мая в Кировском районе Новосибирска встали троллейбусы.


«На площади Кирова встали все троллейбусы. Кондуктор нас высаживала, сказала, что напряжения нет. На кольце и на улице Сибиряков-Гвардейцев стоят штук 5–6 троллейбусов», — передает с места происшествия корреспондент НГС.НОВОСТИ.


На месте начала собираться пробка — на участке от ул. Зорге до пл. Кирова по ул. Сибиряков-Гвардейцев скорость упала до 5  км/ч.


На площади Кирова встали троллейбусы и собрали пробку (фото)


Пробка на ул. Сибиряков-Гвардейцев
Пробка на ул. Сибиряков-Гвардейцев


Вчера на ул. Восход застряли около 5–6 трамваев — причиной стал оставленный пакет в салоне.

Елена Громкова
Фото Ксении Евдокимовой

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