Власти решили закрыть один из выездов на улицу Петухова


Машины больше не смогут выезжать на ул. Петухова со стороны Кировского суда
Машины больше не смогут выезжать на ул. Петухова со стороны Кировского суда

С 6 июня в Кировском районе Новосибирска закроется один из выездов на ул. Петухова в районе пл. Кирова.


Ограничение коснется проезда вдоль Кировского районного суда (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56) от ул. Петухова до здания Сибиряков-Гвардейцев, 56 к.1, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


«Движение возможно только в направлении от ул. Петухова в сторону парковки у дома № 56 к.1 по ул. Сибиряков-Гвардейцев», — пояснили в пресс-центре.


Участок, на котором будет только одностороннее движение, — въезд со стороны ул. Петухова
Участок, на котором будет только одностороннее движение, — въезд со стороны ул. Петухова


Среди недавних изменений в дорожных схемах был также запрет останавливаться на съезде с ул. Ипподромской в центре города.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 7760
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Травма зубов, лечение «во сне» — мы ответим на любые вопросы о детской и подростковой стоматологии
17 мая НГС.НОВОСТИ и сеть клиник «Дентал-Сервис» приглашают читателей на онлайн-встречу с детским и подростковым стоматологами Викторией Ивановной Калиной и Эльвирой Николаевной Гракович
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено