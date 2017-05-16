Власти решили закрыть один из выездов на улицу Петухова
С 6 июня в Кировском районе Новосибирска закроется один из выездов на ул. Петухова в районе пл. Кирова.
Ограничение коснется проезда вдоль Кировского районного суда (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56) от ул. Петухова до здания Сибиряков-Гвардейцев, 56 к.1, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«Движение возможно только в направлении от ул. Петухова в сторону парковки у дома № 56 к.1 по ул. Сибиряков-Гвардейцев», — пояснили в пресс-центре.
Среди недавних изменений в дорожных схемах был также запрет останавливаться на съезде с ул. Ипподромской в центре города.
Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
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