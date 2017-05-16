Власти решили закрыть один из выездов на улицу Петухова





Машины больше не смогут выезжать на ул. Петухова со стороны Кировского суда

С 6 июня в Кировском районе Новосибирска закроется один из выездов на ул. Петухова в районе пл. Кирова.







Ограничение коснется проезда вдоль Кировского районного суда (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56) от ул. Петухова до здания Сибиряков-Гвардейцев, 56 к.1, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





«Движение возможно только в направлении от ул. Петухова в сторону парковки у дома № 56 к.1 по ул. Сибиряков-Гвардейцев», — пояснили в пресс-центре.





Участок, на котором будет только одностороннее движение, — въезд со стороны ул. Петухова





Среди недавних изменений в дорожных схемах был также запрет останавливаться на съезде с ул. Ипподромской в центре города.