Девушка из Новосибирска стала «Бриллиантовой невестой России»

Анастасия на награждении во время новосибирского этапа конкурса.

Вечером 15 мая 27-летняя Анастасия Тараканова из Новосибирска получила титул «Бриллиантовая невеста России» на финале Всероссийского конкурса невест в Перми.







«Мы это сделали! Всероссийский финал 2018 года будет в Новосибирске! Анастасия Тараканова — Бриллиантовая невеста России-2016», — написали организаторы фестиваля вечером после награждения в своем «Инстаграме».





Титул «Бриллиантовая невеста Новосибирска», который позволил поехать на финал конкурса, Анастасия получила 15 апреля 2017 года. Девушка вышла замуж в 2016 году.

Публикация от Бриллиантовая Невеста Нск (@festivalnevest_russia_nsk) Май 15 2017 в 9:41 PDT





Анастасии Таракановой 27 лет, она работает главным менеджером в ПАО «БИНБАНК», любит кататься на сноуборде и активный отдых с семьей и друзьями.

