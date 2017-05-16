Девушка из Новосибирска стала «Бриллиантовой невестой России»

Анастасия на награждении во время новосибирского этапа конкурса.
Анастасия на награждении во время новосибирского этапа конкурса.

Вечером 15 мая 27-летняя Анастасия Тараканова из Новосибирска получила титул «Бриллиантовая невеста России» на финале Всероссийского конкурса невест в Перми.


«Мы это сделали! Всероссийский финал 2018 года будет в Новосибирске! Анастасия Тараканова — Бриллиантовая невеста России-2016», — написали организаторы фестиваля вечером после награждения в своем «Инстаграме».


Титул «Бриллиантовая невеста Новосибирска», который позволил поехать на финал конкурса, Анастасия получила 15 апреля 2017 года. Девушка вышла замуж в 2016  году.


Анастасии Таракановой 27 лет, она работает главным менеджером в ПАО «БИНБАНК», любит кататься на сноуборде и активный отдых с семьей и друзьями.

Елена Громкова
Фото Алексея Санарова, предоставлены организаторами фестиваля (1), instagram.com/festivalnevest_russia_nsk (2)
Видео instagram.com/festivalnevest_russia_nsk

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