Девушка из Новосибирска стала «Бриллиантовой невестой России»
Вечером 15 мая 27-летняя Анастасия Тараканова из Новосибирска получила титул «Бриллиантовая невеста России» на финале Всероссийского конкурса невест в Перми.
«Мы это сделали! Всероссийский финал 2018 года будет в Новосибирске! Анастасия Тараканова — Бриллиантовая невеста России-2016», — написали организаторы фестиваля вечером после награждения в своем «Инстаграме».
Титул «Бриллиантовая невеста Новосибирска», который позволил поехать на финал конкурса, Анастасия получила 15 апреля 2017 года. Девушка вышла замуж в 2016 году.
Анастасии Таракановой 27 лет, она работает главным менеджером в ПАО «БИНБАНК», любит кататься на сноуборде и активный отдых с семьей и друзьями.
Елена Громкова
Фото Алексея Санарова, предоставлены организаторами фестиваля (1), instagram.com/festivalnevest_russia_nsk (2)
Видео instagram.com/festivalnevest_russia_nsk