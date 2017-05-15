Новосибирцам позвонят и расспросят о взятках и поборах

Растяжка с выдержкой из цитаты премьер-министра Дмитрия Медведева о коррупции

Правительство Новосибирской области заказало соцопрос об уровне коррупции.





Управление делами губернатора и правительства Новосибирской области заказало телефонный социологический опрос населения для оценки уровня коррупции. Начальная (максимальная) цена контракта — 200 тыс. руб., средства на опрос пойдут из бюджета области, сообщается на сайте госзакупок.







«Объектом исследования является население старше 18 лет, постоянно проживающее в Новосибирской области. Выборка, используемая в исследовании, должна репрезентировать население Новосибирской области по месту проживания, полу, возрасту. Объем выборки — не менее 1000 респондентов», — написано в документах конкурса.







Итоги конкурса подведут 14 июня. Результаты опроса выигравшая конкурс компания должна будет предоставить за месяц после заключения контракта.







Новосибирцы активно выступают против коррупции. После громких арестов нескольких губернаторов прокурор Новосибирской области предложил делать выговоры региональным чиновникам за коррупцию, а жители города периодически проводят пикеты против коррупции.

