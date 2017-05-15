Молодую учительницу новосибирского лицея заподозрили в проституции

В социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, обвиняющий молодую учительницу лицея в оказании эскорт-услуг

В социальных сетях опубликован ролик, создатель которого утверждает, что молодая учительница новосибирского лицея подрабатывает эскортом. Ролик появился 15 мая в соцсети «ВКонтакте» в паблике Mash/Мэш. В нем видно откровенные фото и переписку — анонимный создатель видео уверяет, что на нем — учительница лицея № 113 Наталья К. По информации автора видео, стоимость интим-услуг у Натальи — 5 тыс. руб. за 3 часа.





На видео приведены скриншоты переписки, на которых девушка пишет, что работает учительницей и преподает математику, геометрию, черчение. Адресату она отправляет свои откровенные фото и пишет: «Хочу уже хорошего секса».







В ролике показали откровенную переписку в соцсетях





Изучив страницу учительницы Натальи К., корреспондент НГС.НОВОСТИ не обнаружил на ней ничего намекающего на оказание интимных услуг — в основном она постит фото своих учеников. Однако на странице девушки обнаружилось фото, на котором в кадр попал мобильный телефон учительницы — на одном из интимных фото, которые вошли в скандальный ролик, девушка, похожая на преподавателя, держит в руках точно такой же телефон.







Слева — фото со личной страницы учительницы, справа — кадр из соцсетей





Оперативно получить комментарии в лицее корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. Сама Наталья, сперва удалив, а после восстановив личную страницу в социальной сети «ВКонтакте», на отправленные вопросы так и не ответила.