Новосибирец получил по заказу в AliExpress кусок пластилина вместо смартфона

Вместо смартфона в пакете оказался кусок зеленого пластилина
Вместо смартфона в пакете оказался кусок зеленого пластилина

Новосибирец получил по почте кусок пластилина вместо смартфона, который он заказал в интернет-магазине AliExpress. 


Как рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Андрей Филатов, в середине апреля он заказал на торговой площадке AliExpress телефон Xiaomi Redmi 4 Pro за 8970 руб., оплатил покупку и стал ждать, когда она придет в Новосибирск. Бандероль шла из Китая в Россию через Сингапур.


5 мая мужчина пришел за своим заказом в почтовое отделение № 99 (ул. Ленина, 5) и попросил операторов вскрыть бандероль, а сам начал снимать этот процесс на видео. Когда оператор вскрыла пакет, оказалось, что внутри лежит кусок зеленого пластилина.



Андрей Филатов склоняется к мнению, что телефон пропал из бандероли уже в России. По словам мужчины, он отслеживал путь своего заказа по трек-коду на сайте Почты России и знает, что после пересечения границы бандероль вышла с российской таможни в аэропорту Внуково с тем же весом, с каким ее отправлял продавец (376 г). При этом когда клиент получал бандероль в Новосибирске, вес пакета изменился на несколько граммов.


В акте вскрытия бандероли (копия есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ) говорится, что вес вложения составляет 386 г.


По словам мужчины, он написал претензию в адрес руководства Почты России с просьбой разобраться в ситуации и вернуть ему деньги. Также Андрей открыл спор с продавцом на AliExpress. Но продавец ответил, что он отправил клиенту заказанный телефон и к подмене его на кусок пластилина отношения не имеет.


Андрей Филатов рассказал, что оставил бандероль с пластилином на Почте России. «Очень интересный момент произошел: посылку они забрали, но при этом почта почему-то поставила мне вручение посылки по трек-коду. <…> Т.е. мне теперь придется очень тяжело доказывать, чтобы мне деньги вернули. Сейчас с почтой разбираюсь по поводу того, чтобы они изменили статус посылки в трек-коде, потому что в этом случае AliExpress тогда будет вести спор с именно Почтой России, а не со мной, мне вернут деньги — и все, вопрос закрыт сразу будет», — пояснил Андрей Филатов.


Также со ссылкой на почтовых работников мужчина сообщил, что его случай не единичный: пластилин вместо телефонов новосибирцы получают регулярно.


В Почте России корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ответ на запрос сообщили, что в январе-апреле 2017 года новосибирцы регулярно жаловались на содержимое своих посылок. «За это время количество обращений от новосибирцев по поводу замены или отсутствия вложений составило порядка 10 в месяц. В каждом случае обратившийся клиент получает ответ в установленный законом срок. В настоящее время филиалом совместно с правоохранительными органами ведется проверка», — говорится в ответе Почты России.


При этом управление Федеральной почтовой службы НСО отмечает, что за 4 месяца этого года поток международной почты вырос «в разы» — только за I квартал 2017 года ММПО Толмачёво обработало более 6,78 млн почтовых отправлений из-за рубежа, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа отправлений более 90 % — интернет-заказы. 


Также в Почте России напомнили, что наиболее надежной формой доставки товаров для пользователей интернет-магазинов является наложенный платеж — в этом случае заказчики застрахованы от недобросовестных продавцов. «Интернет-магазины получают денежные средства за проданный товар денежным переводом только после вручения посылки адресату. Такой вид доставки не предусматривает предоплаты. При этом срок хранения посылок в почтовом отделении составляет один месяц», — пояснили в Почте России.


В прошлом году десятки читателей НГС.НОВОСТИ жаловались на то, что вместо заказанных на AliExpress смартфонов им приходили по почте деревяшки

Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео предоставлено Андреем Филатовым

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