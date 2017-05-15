Новосибирец прыгнул в канализационный люк и спас собаку

Люк, в который провалился кане-корсо. Хозяева обозначили опасное место порванным красным комбинезоном собаки
Люк, в который провалился кане-корсо. Хозяева обозначили опасное место порванным красным комбинезоном собаки

Утром 15 мая на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске собака провалилась в открытый люк, прикрытый пенопластом, — следом за ней прыгнул хозяин.


«Утром муж ушел с собакой гулять. Дождь, они оделись: в комбинезон собаку, муж в дождевик, сапоги резиновые. У нас там глиняная площадка, там несколько колодцев, около одного стоит арматурина, из колодца торчит труба. Прикрыто все это было пенопластом. Мы там уже 1,5 года с собакой гуляем, никто внимания не обращал. Муж отпустил собаку с поводка, раз — и нет собаки», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница жилмассива и хозяйка собаки Альбина.


Женщина пояснила, что ее муж гулял с собакой на площадке между домами № 19 по ул. Татьяны Снежиной и № 13 по ул. Виталия Потылицына. Пенопласт, закрывавший люк, не выдержал 42-килограммовую собаку породы кане-корсо, и она упала в колодец, в котором было много воды — собаку скрывало. Хозяин позвонил жене и попросил принести поводок, а потом спрыгнул в колодец за собакой.


Альбина подбежала к колодцу вместе с соседом, который тоже гулял с собакой. «Сосед снял со своей собаки шлейку, кинул ее в колодец, натянули шлейку на нашу собаку. И на брезентовом поводке на шлейке вытащили ее. Потом сосед моего мужа вытащил, там высота метра 3, он [муж] стоял по грудь в воде», — рассказала женщина.


Альбина говорит, что после этого она позвонила в управляющую компанию, пришел мужчина и заложил люк досками.


В УК «ДИСКУС-Сервис» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сказали, что к ним по поводу падения в люк никто не обращался. При этом порекомендовали обратиться в инженерную службу УК, по телефону которой трубку не взяли.


Масштабная проверка канализационных люков в Новосибирске прошла после новогодних праздников, во время которых несколько человек, в том числе и дети, провалились в открытые люки.

Ксения Евдокимова
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