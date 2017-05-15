Новосибирские семьи с детьми заметно разбогатели за год

После минимальных трат у среднестатистической семьи с одним ребенком остается 26 924 руб.

Новосибирская область заняла 49-е место в общероссийском рейтинге благосостояния семей.





Годом ранее новосибирские семьи признавались менее обеспеченными и занимали 53-ю строку того же рейтинга.







Итоги очередного исследования о благосостоянии семей в российских регионах сегодня, 15 мая, опубликовали аналитики РИА Рейтинг. Составители рейтинга подсчитали, сколько в среднем денег остается в семьях с 1–2 детьми после минимальных расходов. Чтобы это выяснить, аналитики сложили среднюю для региона зарплату 2 взрослых людей и вычли из нее региональные прожиточные минимумы для взрослых и детей в зависимости от состава семьи. При составлении рейтинга специалисты опирались на данные Росстата за 2016 год.







В итоге из 85 российских регионов, учтенных аналитиками, Новосибирская область оказалась на 49-м месте по уровню благосостояния семей. По оценке аналитиков, в 2016 году у среднестатистической новосибирской семьи с одним ребенком после минимальных трат оставалось 26 924 руб. в месяц, а у семей с двумя детьми — 16 233 руб.







Годом ранее Новосибирская область занимала 53-ю строчку рейтинга — в 2015 году новосибирские семьи с одним ребенком после минимальных расходов располагали в среднем 23 324 руб. в месяц. Остаток денег в среднестатистических семьях с двумя детьми составлял 12 626 руб.







Лидером рейтинга остался Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе после минимальных трат у семьи с 1 ребенком остается 119 тыс. руб., а у семей с 2 детьми — 103,4 тыс. руб. в месяц. Самые бедные семьи живут в Кабардино-Балкарской Республике. Остаток денег в семьях с 1 ребенком в этом регионе составляет 9536 руб. Кабардино-балкарские семьи с 2 детьми после минимальных расходов и вовсе остаются в минусе (–1970 руб.) и вынуждены искать дополнительные источники доходов, отмечают аналитики.