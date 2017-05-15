В пристройке к «Ауре» откроется бар столичной сети

Пристройка к «Ауре» не имеет самостоятельного выхода, двери внизу ведут на парковку. Фото Стаса Соколова
Пристройка к «Ауре» не имеет самостоятельного выхода, двери внизу ведут на парковку. Фото Стаса Соколова

Новосибирские держатели франшизы пивного бара «Хамовники» откроют 2-е заведение этой сети в городе — оно будет находиться на 1-м этаже в новой пристройке к ТРЦ «Аура», которую в этом году возвели со стороны ул. Каменской.


Информацию о том, что бар «Хамовники» откроется на 1-м этаже «Ауры», НГС.НОВОСТИ подтвердила представитель управляющей компании, развивающей эту сеть в Новосибирске, Александра Белова. По ее словам, заведение займет часть помещения пристройки к ТРЦ, где ее соседом станет магазин Н&M. Точную дату начала работы нового бара она сообщить затруднилась, сказав только, что «это хотелось бы сделать до конца июня».


Дополнительные площади позволят «Ауре» открыть у себя магазин сети H&M. Фото Стаса Соколова
Дополнительные площади позволят «Ауре» открыть у себя магазин сети H&M. Фото Стаса Соколова


Торговый знак «Хамовники» принадлежит «Московской пивоваренной компании». Сеть одноименных баров развивается по франчайзингу. Первые «Хамовники» в Новосибирской области открыты несколько лет назад в аэропорту Толмачёво. В аэропорту у собственников этого заведения также работают бар «Жигулёво» и кафе Italiano, а в «Ауре» — ресторан среднеазиатской кухни «Курагадиван» и кофейня Buno.


Единственный бар «Хамовники» в Новосибирске сейчас работает в зоне вылета терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачёво. Фото Ольги Бурлаковой
Единственный бар «Хамовники» в Новосибирске сейчас работает в зоне вылета терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачёво. Фото Ольги Бурлаковой


Состав ресторанных операторов в ТРЦ «Аура» должен в ближайшем будущем существенно обновиться и расшириться. В начале мая здесь заработало кафе «Шикари», уже анонсировано появление здесь «Бургер Кинга», а летом планируется открытие обновленной зоны фуд-корта.

Стас Соколов
Фото автора (1, 2), Ольги Бурлаковой (3)

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