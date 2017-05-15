В пристройке к «Ауре» откроется бар столичной сети
Новосибирские держатели франшизы пивного бара «Хамовники» откроют 2-е заведение этой сети в городе — оно будет находиться на 1-м этаже в новой пристройке к ТРЦ «Аура», которую в этом году возвели со стороны ул. Каменской.
Информацию о том, что бар «Хамовники» откроется на 1-м этаже «Ауры», НГС.НОВОСТИ подтвердила представитель управляющей компании, развивающей эту сеть в Новосибирске, Александра Белова. По ее словам, заведение займет часть помещения пристройки к ТРЦ, где ее соседом станет магазин Н&M. Точную дату начала работы нового бара она сообщить затруднилась, сказав только, что «это хотелось бы сделать до конца июня».
Торговый знак «Хамовники» принадлежит «Московской пивоваренной компании». Сеть одноименных баров развивается по франчайзингу. Первые «Хамовники» в Новосибирской области открыты несколько лет назад в аэропорту Толмачёво. В аэропорту у собственников этого заведения также работают бар «Жигулёво» и кафе Italiano, а в «Ауре» — ресторан среднеазиатской кухни «Курагадиван» и кофейня Buno.
Состав ресторанных операторов в ТРЦ «Аура» должен в ближайшем будущем существенно обновиться и расшириться. В начале мая здесь заработало кафе «Шикари», уже анонсировано появление здесь «Бургер Кинга», а летом планируется открытие обновленной зоны фуд-корта.
Стас Соколов
Фото автора (1, 2), Ольги Бурлаковой (3)