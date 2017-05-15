Крупные куски дома на Учительской обрушились на тротуар

Упавшие части фасада дома на тротуаре
Упавшие части фасада дома на тротуаре

Новосибирец заметил на тротуаре кирпичи и штукатурку, упавшую с фасада дома № 7 на ул. Учительской в Дзержинском районе Новосибирска.


«На ул. Учительская, 7 обваливается фасад здания под балконом квартиры прямо на тротуар, огромные бетонные булыжники падают с 3-го этажа практически на проходящих школьников», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидец. Он добавил, что увидел обвалившиеся части фасада днем 15 мая.


При этом читатель уточнил, что сам момент падения кирпичей не видел. «Я вышел из-за дома и увидел кирпичи валяющиеся, люди вверх смотрели», — пояснил он.


Фасад дома № 7 на ул. Учительской
Фасад дома № 7 на ул. Учительской


Директор ЖЭУ-64, обслуживающем дом по адресу Учительская, 7, Александр Сидоренко рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что фасад здания разрушается, потому что в этом доме давно не проводился капитальный ремонт.


«На сегодняшний день все аварийные ситуации устранены. Вывели специально автовышку, все аварийные участки отбиты: сначала в начале апреля прошли все дома, где есть угроза, а сегодня — еще раз. Дальше выйдут специалисты, оценят ситуацию, и на основании их оценки будем обращаться в департамент о переносе сроков капремонта», — пояснил директор ЖЭУ-64.


Упавшие части фасада дома
Упавшие части фасада дома


В Новосибирске много домов, которым требуется капремонт и со стен которых периодически осыпаются кирпичи. В прошлом году с дома № 159 на Красном проспекте осыпался фасад, после чего дом начали ремонтировать. А недавно часть стены жилого дома на ул. Северной рухнула на балкон квартиры 3-го этажа: капремонт был запланирован еще на 2016 год, но потом его отложили.

Ксения Евдокимова
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