Архитектор превратил стену дома в центре Новосибирска в кинотеатр

Одна из надписей на ул. Ленина

В ночь на 15 мая в Новосибирске на здание Ленина, 1 транслировали видеоролики, фотографии и различные надписи из проектора. Автор необычной акции архитектор Евгений Морозов рассказал, что придумал и воплотил ее за несколько часов: съездил за проектором, сел в киоске с шаурмой рядом со зданием Ленина, 1, договорился с сотрудниками закусочной и включил свое оборудование.





Он направил свет от проектора на стену дома, где прежде был магазин «Красный куб», который снесли в августе прошлого года. Среди различных фотографий и клипов Евгений высветил на стене несколько надписей: «Коррупция — это шанс делать чудеса» и «Шаурмы и зрелищ».











«Смысл в том, что я из закусочной сделал кинотеатр», — объяснил архитектор и добавил, что выбрал надпись про коррупцию, потому что хотел написать на актуальную тему.







Кадр из клипа





Он также добавил, что через полчаса после начала акции осознал, что ул. Ленина хотят сделать пешеходной зоной.





«В рамках этого проекта все складывается. Прошлой ночью я долго искал стену, где можно транслировать кино. Я хотел просто проецировать кино. Так как звука в этой закусочной не было, я просто крутил с "ютуба" клипы и несколько раз надписи. Я сидел в закусочной, ел шаурму, включал слайды, люди приходили за шаурмой — им давали еще и зрелищ», — отметил Морозов.







Также он рассказал, что сфотографировал четырех молодых людей, которые шли мимо, а после вывел их изображение через проектор.







Сегодня вечером в 22:00 Евгений намерен устроить киносеанс на здании дома пр. Димитрова, 6. Кстати, это не единственное, чем известен архитектор: Евгений Морозов в ноябре 2015 года вместе с другом спроектировал квартиру-капсулу.