Новосибирцы бросились раскупать водонагреватели и электрические батареи

Новосибирцы бросились раскупать водонагреватели и электрические батареи

Магазины бытовой техники отчитались о росте продаж электрических водонагревателей: новосибирцы, у которых с сегодняшнего числа отключили горячую воду, бросились за покупками. Об этом НГС.НОВОСТИ заявили представители сразу нескольких сетей.


«Обычно продажи водонагревателей резко увеличиваются, когда отключают горячую воду — как минимум вдвое, даже больше, — рассказал НГС.НОВОСТИ продавец магазина «М.Видео» Александр. — Если обычно мы почти не держим эту технику на складе и продаем только то, что находится в торговом зале, то в этот период можем и создавать небольшой запас на складе. Самые популярные — это накопительные водонагреватели с объемом 50 литров».


По словам продавцов, в летний период больше продается и накопительных водонагревателей, и проточных. «Сложно сказать, каких продается больше. Накопительные берут в основном в свои дома, ну и в квартиры тоже, а проточные покупают больше для дачи, — делится наблюдениями Алексей, управляющий магазина «Фрау Техника». — У нас самые популярные нагреватели, наверное, Ariston, с объемом 50 и 80 литров. Кстати, как отключили батареи, мы стали больше продавать обогревателей. Люди берут их, пока еще прохладно, а батареи в квартирах уже холодные».


Цены на накопительные водонагреватели начинаются от 5499 руб. в магазинах «Фрау Техника» (DEXP) и от 6990 руб. в сети «М.Видео» (Haier). Проточные нагреватели стоят примерно вдвое дешевле.


Напомним, что с 15 мая в Новосибирске начались отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний сетей — подробнее о сроках и местах отключения НГС.НОВОСТИ сообщали ранее.

Валерий Иванов
Фото Ольги Бурлаковой

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