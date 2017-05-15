Московские чиновники включили НСО в рейтинг за благоустройство дворов и парков

Новосибирская область заняла в рейтинге Минстроя РФ второе место

Новосибирская область попала в число регионов-лидеров по благоустройству дворов и парков.





Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис 14 мая на круглом столе «Города будущего: среда развития» на форуме в Саратове, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.







Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации проекта формирования комфортной среды. «Нам важна именно динамика реализации проекта, то, насколько регион вовлечен в него и насколько заметны изменения в городской среде», — сказал Андрей Чибис.







Новосибирская область заняла в рейтинге 2-е место, разделив его с Белгородской областью, Хабаровским и Пермским краями. Все эти регионы набрали по 32 балла в рейтинге. Наибольший балл в рейтинге у Саратовской области — она набрала 35 баллов, в том числе за разработку «ресурса для обратной связи от жителей региона, за программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора».







По программе «Формирование современной городской среды» Новосибирск получит почти 400 млн руб., половину из которых выделили из федерального бюджета. Деньги пойдут на благоустройство дворов и общественных пространств. Например, в программу попала Михайловская набережная — на ее благоустройство потратят 140 млн руб.

