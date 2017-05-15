В Новосибирске за 3 дня сняли комедию о мошеннике-психоаналитике

Новый игровой короткометражный фильм новосибирский режиссер снял за 3 дня

Новосибирский кинорежиссер Филипп Дмитриев снял и начал монтаж фильма «Лучший пациент» — продолжения истории героев-школьников из двух его предыдущих фильмов.







«Это история про тех же ребят — Марченко и Полетаева, которые были главными героями моих короткометражных фильмов "Шестиклассный детектив" и "Бриллиантовый детектив". [Это история] про школьников, которые открыли свое детективное агентство. На этот раз они противостояли старшекласснице-психоаналитику, которая открыла в школе психологический кабинет и берет деньги за консультацию. И странным образом это совпадает с появлением у всех в школе различных фобий», — рассказал НГС.НОВОСТИ Филипп Дмитриев, уточнив, что начинается фильм как ужастик, но далее становится комедией.







Работа на съемочной площадке встала на час из-за удава Лады





Короткометражный фильм «Лучший пациент» был снят в течение 3 дней, сейчас идет монтаж ленты. Съемки проходили на территории новосибирской гимназии № 14. В фильме в качестве актеров было задействовано около 20 детей, уже снимавшихся у Дмитриева.





Первые 2 фильма режиссера про школьников были ранее показаны по 49-му каналу. «Шестиклассный детектив» получил Гран-при на фестивале кино REC в 2015 году. Филипп предположил, что и новый фильм возьмут для эфира на 49-й канал, а осенью «Лучшего пациента», возможно, отправят на кинофестивали. Планируется также, что все 3 короткометражные истории будут объединены в единый полнометражный фильм.







«Лучший пациент» — третий фильм Дмитриева про двух шестиклассников, занявшихся частными детективными расследованиями





«Фильм этот ("Лучший пациент". — И.К.) о том, что надо бороться со своими фобиями. По сути, это комедия, где мы высмеиваем страхи. Были сцены "пугалок" с жабой и удавом. Так, с удавом по имени Лада работа встала на целый час — дети не хотели его отпускать, все вешали на себя. А взрослые, наоборот, боялись. Я вот вообще подходить боялся», — рассказал Филипп Дмитриев.







В конце апреля Филипп Дмитриев снял за 5 дней короткометражный фантастический фильм — мистическую историю о неудачном гадании школьниц на Хэллоуин.











