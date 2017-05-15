Трамвай с забытым в салоне пакетом создал затор из вагонов на Восходе

На ул. Восход
На ул. Восход

Днем 15 мая в Новосибирске трамваи встали на ул. Восход из-за брошенного в салоне пакета.


Трамваи остановили недалеко от станции метро «Речной вокзал» около 12:00.


«Я приехал на метро и мне нужно было ехать до Октябрьского рынка. Я подошел к остановке — смотрю, трамваи стоят. Чтобы было понятно — идти пешком или дождаться чего-то, я подошел выяснить, в чем причина», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец, который оказался возле остановки в 12:30. В это время стояли около 6 трамваев.


На место приехали пожарные, «скорая помощь» и полиция.


«Причиной затора стал неопознанный пакет внутри салона, оставленный одним из пассажиров. Бдительный кондуктор вызвала службу МЧС и получила приказ остановить трамвай, всех пассажиров вывести из салона. Пакет был вскрыт, в котором обнаружилась шоколадка и остатки мусора. Движение трамваев возобновлено», — рассказал читатель.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт происшествия, отметив, что полицейские закончили работу на месте.


«Находку осмотрели, она опасности никакой не представляет», — добавили в пресс-службе.


Работа оперативных служб на ул. Восход
Работа оперативных служб на ул. Восход


В конце апреля забытый предмет устроил переполох на самой станции метро «Речной вокзал» — тогда кто-то оставил сумку.

Елена Громкова
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