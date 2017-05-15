«Лада Калина» завелась без водителя и устроила ДТП на парковке

Место ДТП в Нижней Ельцовке
Место ДТП в Нижней Ельцовке

Утром 15 мая в Новосибирске автомобиль «Лада Калина» без водителя протаранил машину SsangYong Kyron.


ДТП случилось в Нижней Ельцовке.


«Авария произошла во дворе дома ул. Экваторная, 4. Оба автомобиля были припаркованы. Водитель "Калины", находясь дома, завел машину с брелка сигнализации, и в этот момент автомобиль сам начал движение и ударил стоящий рядом "Кайрон"», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Оказалось, что «Лада» стояла на стоянке с включенной передачей.


«Лада Калина» и SsangYong Kyron
«Лада Калина» и SsangYong Kyron


«Лада» въехала в переднее колесо «Кайрона»
«Лада» въехала в переднее колесо «Кайрона»


В марте в одном из дворов Ленинского района Новосибирска ДТП устроила «Волга» без водителя — она покатилась и столкнулась с «Тойотой».

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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