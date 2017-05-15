Пилот крохотного самолета заснял полет из Омска в городской аэропорт Новосибирска

На обратном пути из Новосибирска

Омский пилот Максим Порицкий снял фоторепортаж о полете в Новосибирск и обратно на легком самолете американского производства Cessna 182.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ Максим Порицкий, фотографии он сделал на телефон на прошлой неделе, когда летал в Новосибирск в качестве второго пилота. 4-местный самолет Cessna 182 Skylane взлетел с омского аэродрома Марьяновка, забрал пассажира на проселочной дороге в Калачинске Омской области, а конечным пунктом его путешествия стала новосибирская посадочная площадка Городской аэропорт. Первым пилотом был сам владелец самолета.





Второй пилот Максим Порицкий





«Нас было трое, мы просто скооперировались и полетели — и все <…> Это обычное путешествие, назовем это так, загрузили багаж в багажник да полетели. Ну нет, были, конечно, все равно какие-то дела. Не просто так бензин пожечь. Ну так получилось, что Росавиация и все это остальное по Сибирскому округу находится в Новосибирске и мне там надо было кое-какие документы отвезти и забрать, с друзьями встретиться. У каждого свои дела», — рассказал о своем путешествии Максим Порицкий.







Полет из Омска в Новосибирск





По словам авиатора, это путешествие было для него рядовым, авиация — это его хобби. Максим называет себя пилотом выходного дня, который имеет право летать на частных самолетах и даже брать на борт пассажиров, если делает это бесплатно.







Cessna 182 Skylane





В Новосибирск пилоты и их пассажир летели на высоте 1200–1600 м, а обратно — на высоте 1400 м.







Река Обь под крылом самолета





В окрестностях Новосибирска





«Туда мы летели 2 часа 45 минут, назад — 3:05. Ветерок был встречный, поэтому немножко дольше. Небольшая облачность была, но мы ее пробили. Это тоже штатная ситуация, т.е. мы прогноз изучили, и командир принял решение лететь. Буквально мы вылетели из Новосибирска, дошли до Каргата — и небо опять чистое», — поделился Максим Порицкий.







Возвращению в Омск немного помешала облачность





Полет над Омском





Еще одной возможностью увидеть мир с необычного ракурса с читателями НГС.НОВОСТИ поделился новосибирец Александр Мачульский: он много путешествует ради того, чтобы привозить из поездок красивые подводные фотографии морских обитателей.