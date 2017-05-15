Пилот крохотного самолета заснял полет из Омска в городской аэропорт Новосибирска

На обратном пути из Новосибирска
На обратном пути из Новосибирска

Омский пилот Максим Порицкий снял фоторепортаж о полете в Новосибирск и обратно на легком самолете американского производства Cessna 182.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ Максим Порицкий, фотографии он сделал на телефон на прошлой неделе, когда летал в Новосибирск в качестве второго пилота. 4-местный самолет Cessna 182 Skylane взлетел с омского аэродрома Марьяновка, забрал пассажира на проселочной дороге в Калачинске Омской области, а конечным пунктом его путешествия стала новосибирская посадочная площадка Городской аэропорт. Первым пилотом был сам владелец самолета.


Второй пилот Максим Порицкий
Второй пилот Максим Порицкий


«Нас было трое, мы просто скооперировались и полетели — и все <…> Это обычное путешествие, назовем это так, загрузили багаж в багажник да полетели. Ну нет, были, конечно, все равно какие-то дела. Не просто так бензин пожечь. Ну так получилось, что Росавиация и все это остальное по Сибирскому округу находится в Новосибирске и мне там надо было кое-какие документы отвезти и забрать, с друзьями встретиться. У каждого свои дела», — рассказал о своем путешествии Максим Порицкий.


Полет из Омска в Новосибирск
Полет из Омска в Новосибирск


По словам авиатора, это путешествие было для него рядовым, авиация — это его хобби. Максим называет себя пилотом выходного дня, который имеет право летать на частных самолетах и даже брать на борт пассажиров, если делает это бесплатно.


Cessna 182 Skylane
Cessna 182 Skylane


В Новосибирск пилоты и их пассажир летели на высоте 1200–1600 м, а обратно — на высоте 1400 м.


Река Обь под крылом самолета
Река Обь под крылом самолета


В окрестностях Новосибирска
В окрестностях Новосибирска


«Туда мы летели 2 часа 45 минут, назад — 3:05. Ветерок был встречный, поэтому немножко дольше. Небольшая облачность была, но мы ее пробили. Это тоже штатная ситуация, т.е. мы прогноз изучили, и командир принял решение лететь. Буквально мы вылетели из Новосибирска, дошли до Каргата — и небо опять чистое», — поделился Максим Порицкий.


Возвращению в Омск немного помешала облачность
Возвращению в Омск немного помешала облачность


Полет над Омском
Полет над Омском


Еще одной возможностью увидеть мир с необычного ракурса с читателями НГС.НОВОСТИ поделился новосибирец Александр Мачульский: он много путешествует ради того, чтобы привозить из поездок красивые подводные фотографии морских обитателей.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Максимом Порицким

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