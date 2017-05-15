Студент-семьянин из Казахстана пропал после звонка домой из Новосибирска

Пропавший Андрей Деркач
Пропавший Андрей Деркач

Приехавший из Казахстана 30-летний мужчина пропал в Новосибирске по дороге домой, семья подала заявление в полицию.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ жена пропавшего, жительница станции Мынкуль Павлодарской области Мария Деркач, ее муж Андрей учится в томском вузе, готовится к защите диплома и поэтому в мае в очередной раз ездил в Томск. В последний раз он вышел на связь с семьей 12 мая.


«В пятницу я с ним последний раз созванивалась в 6 часов вечера, он был пьяный, сказал, что едет домой, что он в Новосибирске. Я спросила, у кого он в Новосибирске. Сказал, что у друзей. Я говорю: "Какие друзья? У тебя же нет в Новосибирске друзей"», — описала ситуацию женщина.


После этого разговора абонент стал недоступен. Дома он так и не появился. В субботу, 13 мая, по его номеру ответил незнакомый мужчина, который заявил, что купил телефон у таксиста и что сам он находится в Кемерово. После этого связь прервалась.


Семья пропавшего забила тревогу и подала заявление об исчезновении мужчины по месту его официальной прописки — в полицию Карасукского района Новосибирской области, рассказала Мария Деркач. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.


Как уточнила жена пропавшего, ее муж уже 4 года ездит на сессии в Томск через Карасук и Новосибирск, но всегда старался подгадывать, чтобы интервалы между автобусами были минимальными, потому что остановиться в Новосибирске ему не у кого. Вариант, что мужчина мог «загулять», его супруга исключает.


«Потому что у нас семейные отношения очень хорошие. У него двое детей маленьких, он все время знает, что они его ждут», — рассказала Мария Деркач.


Как пояснила супруга пропавшего, Андрею Деркачу 30 лет. У него плотное телосложение, короткие русые волосы и 2 татуировки — надпись «За ВВС» на запястье правой руки и рисунок на голени. Рост пропавшего — 175 см. Жена предполагает, что в день исчезновения Андрей мог быть одет в черную олимпийку с белыми и желтыми вставками впереди, в темное трико, а на голове могла быть кепка.


Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, Мария Деркач просит позвонить ей по тел. 8-705-866-82-81.


Напомним, недавно в Казахстане нашелся пропавший житель Новосибирска Юрий Образцов, которого полиция искала с 2014 года. Сам мужчина заявил, что его похитили, удерживали в рабстве и избивали. Однако в правительстве Казахстана эту информацию опровергли.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено родственниками пропавшего

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