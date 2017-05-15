13-летняя девочка погибла в ночном пожаре из-за электропроводки

Пожар случился в Татарске

В ночь на 15 мая в Новосибирской области в частном доме во время пожара погибла 13-летняя девочка.







Происшествие случилось в Татарске, следователи уже начали проверку.







«По данным следствия, около 4 часов 20 минут 15 мая 2017 года в деревянном жилом доме произошел пожар, причиной которого явилась неисправность электропроводки», — сообщает следственное управление СК РФ по НСО.







Во время пожара в доме была 38-летняя хозяйка и ее дети — 13-летняя дочь и 10-летний сын, они спали.







«Девочка погибла, а хозяйка дома и ее сын получили ожоги. Глава семьи накануне днем уехал в командировку в другой регион, семья является благополучной», — добавили в СК.







По информации пресс-службы ГУ МЧС по НСО, на месте работали 2 машины и 8 пожарных. Они полностью потушили огонь в 04:25. Дом выгорел изнутри.







В конце апреля НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как на пожаре в частном доме в Кировском районе погибла женщина.