Парковка на съезде с Ипподромской попала под запрет

Знак 3.27 «Остановка запрещена»
Знак 3.27 «Остановка запрещена»

Власти Новосибирска решили запретить водителям останавливаться на съезде с ул. Ипподромской в центре города. 


Дорожные знаки «Остановка запрещена» появятся на проезде от ул. Ипподромской до дома № 18«а» по ул. Свердлова (вплоть до того места, где начинаются парковочные карманы). Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Парковаться на этом проезде нельзя будет уже с 10 июня
Парковаться на этом проезде нельзя будет уже с 10 июня


Как пояснили в мэрии, дорожные знаки установят для того, чтобы паркующиеся машины не мешали ездить спецтехнике.


«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в пресс-центре мэрии.


В конце 2016 года мэрия Новосибирска запретила парковку еще на двух участках в центре города — в начале ул. Военной и на небольшом отрезке ул. Максима Горького.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

Прочтений: 4958
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Травма зубов, лечение «во сне» — мы ответим на любые вопросы о детской и подростковой стоматологии
17 мая НГС.НОВОСТИ и сеть клиник «Дентал-Сервис» приглашают читателей на онлайн-встречу с детским и подростковым стоматологами Викторией Ивановной Калиной и Эльвирой Николаевной Гракович
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено