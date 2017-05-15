Парковка на съезде с Ипподромской попала под запрет

Знак 3.27 «Остановка запрещена»

Власти Новосибирска решили запретить водителям останавливаться на съезде с ул. Ипподромской в центре города.





Дорожные знаки «Остановка запрещена» появятся на проезде от ул. Ипподромской до дома № 18«а» по ул. Свердлова (вплоть до того места, где начинаются парковочные карманы). Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Парковаться на этом проезде нельзя будет уже с 10 июня





Как пояснили в мэрии, дорожные знаки установят для того, чтобы паркующиеся машины не мешали ездить спецтехнике.







«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в пресс-центре мэрии.





В конце 2016 года мэрия Новосибирска запретила парковку еще на двух участках в центре города — в начале ул. Военной и на небольшом отрезке ул. Максима Горького.