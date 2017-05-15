В Новосибирск идут заморозки и мокрый снег

К Новосибирской области и Новосибирску подходят заморозки и мокрый снег.







«У нас происходит перестройка атмосферных процессов на северо-западную ориентацию — так называемой высотной фронтальной зоны. Перенос воздушных масс будет происходить с северных районов Урала, поэтому будет идти тенденция на понижение температуры, на похолодание.





Осадки будут не только в фазе дождя — 17-18-го мы не исключаем возможность мокрого снега. Температурный фон понижается до заморозков на ближайшие 3 дня»,





— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Предполагается, что температура ночью будет от +1 до +6 градусов, а заморозки будут местами до –4…–6 градусов. Днем воздух прогреется только до +7…+13 градусов.





Напомним, ранее по долгосрочному прогнозу синоптиков май в Новосибирске ожидался чуть холоднее нормы.