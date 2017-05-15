В Новосибирской области резко вырос интерес к ипотеке

По сравнению с апрелем 2015 года новосибирцы взяли ипотечных кредитов больше почти на четверть
По сравнению с апрелем 2015 года новосибирцы взяли ипотечных кредитов больше почти на четверть

В апреле 2017 года резко увеличилось количество взятых ипотек по сравнению с апрелем двух последних лет.


«В Управлении Росреестра по Новосибирской области в апреле отметили рост регистрационных записей об ипотеке на 10 % по сравнению с показателями апреля 2016 года, всего же в апреле зарегистрировано более 5600 ипотек.


По сравнению с показателями апреля 2015 года рост ипотек составил 23 %»,


— отметили в пресс-службе  ведомства.


Всего за 4 месяца новосибирцы взяли более 17,8 тыс. ипотечных кредитов, это на 3 % меньше, чем за первые 4 месяца прошлого года. Тогда записей об ипотеке было 18,5 тыс. А по сравнению с 2015 годом (14,4 тыс.) рост за 4 месяца в этом году составил 20 %.


«Количество регистрационных записей об ипотеке за 4 месяца текущего года составляет 12 % от общего количества совершенных регистрационных действий за истекший период 2017 года — 144,7 тысячи», — добавили в Росреестре.


В начале мая НГС рассказывал о том, что Новосибирская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим объемом выданных ипотечных кредитов.

Елена Громкова
Фото из архива НГС

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