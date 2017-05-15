В Новосибирске начали отключать горячую воду

В городе начали отключать горячую воду

Сегодня, 15 мая, в Новосибирске начинаются гидравлические испытания — специалисты отключают в домах горячую воду.







«С 15 мая специалисты АО "СИБЭКО" приступят к гидравлическим испытаниям. В первую очередь испытания на плотность и прочность тепловых сетей пройдут по зоне ТЭЦ-5. Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно», — рассказывали прежде в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Отключение горячей воды в зоне ТЭЦ-5 займет максимум 9 дней — с 15 по 24 мая. Под испытания попадают сети:







в Дзержинском районе — по ул. Айвазовского, ул. Бориса Богаткова, ул. Бродского, ул. Васнецова, ул. Волжской, ул. Волочаевской, ул. Гоголя, Гусинобродскому шоссе, пр. Дзержинского, ул. Доватора, ул. Есенина, ул. Коминтерна, ул. Кошурникова, ул. Куприна, ул. Левитана, ул. Национальной, ул. Ползунова, ул. Селезнева, ул. Толбухина, ул. Трикотажной;







в Железнодорожном районе — по ул. 1905 года, ул. Бурлинской, ул. Нарымской, ул. Сибирской, ул. Советской (от Вокзальной магистрали до ул. Писарева), ул. Челюскинцев, ул. Шамшурина, Вокзальной магистрали;





в Заельцовском районе — по Линейному ж/м, ул. Линейной, от ул. Нарымской до ул. Плановой в сторону р. Оби;







в Октябрьском районе — по ул. Автогенной, ул. Бориса Богаткова, ул. Белинского, ул. Воинской, ул. Грибоедова, ул. Долидовича, ул. Дунайской, ул. Карла Либкнехта, ул. Кирова, ул. Коммунстроевской, ул. Кошурникова, ул. Крамского, ул. Ленинградской, ул. Лескова, ул. Лобова, ул. Московской, ул. Нижегородской, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходной, ул. Пролетарской, ул. Толстого, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Шевченко, Восточному ж/м, Ключ-Камышенскому плато, ул. Вилюйской, ул. Выборной;





в Центральном районе — по ул. Военной, ул. Гоголя, ул. Демьяна Бедного, ул. Депутатской, ул. Державина, ул. Достоевского, ул. Ермака, ул. Ипподромской, ул. Каменской, ул. Крылова, ул. Чаплыгина, ул. Романова, ул. Мичурина, ул. Некрасова, ул. Ольги Жилиной, ул. Октябрьской, ул. Орджоникидзе, ул. Островского, ул. Партизанской, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Селезнева, ул. Советской, ул. Фрунзе;







в Первомайском районе — по ул. Баумана, ул. Героев Революции, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Марата, ул. Первомайской, ул. Пожарского, ул. Тельмана, ул. Физкультурной, ул. Чапаева, ул. Эйхе.







Кроме того, сегодня начнутся испытания и в зоне Калининской газовой котельной. Максимум до 21 мая воды не будет на сетях микрорайона «Снегири» (ул. Тайгинская, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная) и микрорайона «Родники»: (ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова).





Батареи в домах отключили еще на прошлой неделе — отопительный сезон по постановлению мэра завершился 10 мая.