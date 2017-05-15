Мотоциклист попал в смертельное ДТП на Ипподромской

Рядом с местом ДТП









Вечером 14 мая в Новосибирске мотоциклист попал в смертельную аварию на Ипподромской.





«На улице Ипподромской произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста, ориентировочное время с 19:00 до 19:30. Место аварии рядом со спуском с ул. Фрунзе», — сообщили в редакцию НГС.НОВОСТИ читатели.







По информации очевидцев в соцсетях, мотоциклист с пассажиром врезался в отбойник. Некоторые очевидцы говорят, мотоциклиста подрезал автомобиль, другие — что мотоцикл быстро ехал и перестраивался.





Мотоциклист попал в больницу, а пассажир погиб, говорят свидетели.





НГС выясняет подробности происшествия.









Накануне происшествия байкеры открыли мотосезон в Новосибирске.