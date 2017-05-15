Мотоциклист попал в смертельное ДТП на Ипподромской

Рядом с местом ДТП
Рядом с местом ДТП



Вечером 14 мая в Новосибирске мотоциклист попал в смертельную аварию на Ипподромской.


«На улице Ипподромской произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста, ориентировочное время с 19:00 до 19:30. Место аварии рядом со спуском с ул. Фрунзе», — сообщили в редакцию НГС.НОВОСТИ читатели.


По информации очевидцев в соцсетях, мотоциклист с пассажиром врезался в отбойник. Некоторые очевидцы говорят, мотоциклиста подрезал автомобиль, другие — что мотоцикл быстро ехал и перестраивался.


Мотоциклист попал в больницу, а пассажир погиб, говорят свидетели.


НГС выясняет подробности происшествия.



Накануне происшествия байкеры открыли мотосезон в Новосибирске.

Елена Громкова
Видео и скрин видео avtospas54rus

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