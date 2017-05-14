Небо над Заельцовским районом заволокло дымом пожара

Пожар на ул. Плановой

Вечером 14 мая Заельцовский район Новосибирска заволокло дымом — в МЧС рассказали, что это горит расселенный дом.







Фотографии пожара в Заельцовском районе в редакцию НГС прислали читатели. Как уточнил один из них, это горит дом № 64«а» по ул. Плановой.





«Горит двухэтажный старый дом, неэксплуатируемый», — подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





В ведомстве уточнили, что пожарные выехали тушить огонь в 16:38 и до сих пор продолжают работать на месте происшествия. Причина пожара устанавливается.





«Наиболее вероятно неосторожное обращение с огнем», — добавили в МЧС.











Пожарные тушат огонь с 16:38





Точная причина пожара пока неизвестна





Это уже не первый случай, когда в Новосибирске горят расселенные дома. Например, прошлым летом посреди ночи вспыхнул расселенный 2-этажный деревянный дом на ул. Менделеева. В пожаре пострадали 2 человека — мужчина и женщина.