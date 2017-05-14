Сотня горожан сфотографировалась с дружелюбными собаками и змеей в Центральном парке

Фотомоделями работали больше 20 собак 
Фотомоделями работали больше 20 собак 

Сегодня, 14 мая, десятки домашних животных пришли со своими хозяевами в Центральный парк, чтобы 5 часов фотографироваться с жителями Новосибирска.


Благотворительная фотосессия в поддержку бездомных животных проходила сегодня в Центральном парке с 12 до 17 часов. В ней участвовали больше двух десятков породистых собак (немецкие овчарки, хаски, лабрадоры, самоед, шпиц, бультерьер и др.), а также обезьянка, хорьки, шотландская вислоухая кошка и даже змейка — маисовый полоз, который, по словам организаторов акции, «имел грандиозный успех».


Гвоздь программы — маисовый полоз
Гвоздь программы — маисовый полоз


«У нас красивые фотозоны сделаны. Люди берут билет и фотографируются. Билет стоит 100 руб. За каждым животным закреплен наш фотограф-волонтер. Потом эти фотографии выкладываются в альбомах в нашей группе [в соцсети «ВКонтакте»], оттуда их можно забрать. Если люди хотят исходники получить, они непосредственно с фотографами списываются, они им на "электронку" бросают исходные материалаы»,  — рассказала представитель Содружества кураторов бездомных животных (организаторы акции) Ольга Плаксина.


По ее словам, всего в сегодняшней фотосессии с животными приняли участие около 120 новосибирцев.


Фотосессия с хорьком
Фотосессия с хорьком


Еще одна фотомодель
Еще одна фотомодель


Всего за 5 часов с животными сфотографировались около 120 горожан
Всего за 5 часов с животными сфотографировались около 120 горожан


Организаторы акции оборудовали в парке красивые фотозоны
Организаторы акции оборудовали в парке красивые фотозоны


Новосибирские зоозащитники достаточно часто устраивают благотворительные фотосессии, и не только на улице. Полмесяца назад похожая акция прошла в ДК им. Октябрьской революции: тогда за фотографии с лисами и змеями новосибирцы отдали больше 35 тыс. руб.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены организаторами акции

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