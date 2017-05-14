Официально: в Новосибирской области можно прокормиться на 4074 рубля в месяц

Новосибирцы тратят на продукты минимум 4074 руб. в месяц

За год минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал почти на 115 руб.





По сравнению с апрелем 2016 года новосибирцы стали больше тратить на овощи, рыбу и молочные продукты.



«Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, <...> в апреле 2017 года составила 4074,05 руб. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 0,5 %, а с декабрем прошлого года — на 3,6 %», — сообщили в Новосибирскстате.







В денежном выражении минимальный набор продуктов подорожал на 20,34 руб. за месяц, на 122,01 руб. по сравнению с декабрем 2016 года и на 114,67 руб. по сравнению с апрелем 2016 года.







«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,2 %, на долю молочных продуктов приходится 20,7 %, мяса и мясопродуктов — 17 %, плодов и овощей — 17 %, рыбы — 5,4 %, жиров — 5 %, чая, соли и специй — 4,2 %, сахара и кондитерских изделий — 2,4 %, яиц — 2,1 %», — пояснили статистики.







По сравнению с апрелем 2016 года в структуре стоимости набора выросла доля молочных продуктов, плодов и овощей, рыбы, жира, чая, соли и специй. Доля хлеба, круп и макарон, мяса и мясных продуктов, яиц, сахара и кондитерских изделий, наоборот, уменьшилась.







Справка: Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе их цен и норм потребления для мужчины трудоспособного возраста. Всего набор включает 33 наименования продуктов. При подсчете стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всей России нормы потребления.